Guardioláék már kimondták: ez lehet a vég kezdete

Húsz csapat vág neki reménykedve az idénynek, aztán végül a Manchester City viszi el a bajnoki címet: a Premier League legutóbbi nyolc kiírásából – a Liverpool két sikere mellett – hatszor ez volt a végkimenetel, így az égszínkékek négyszeres győztesből tízszeressé váltak, és lassan már a dobogót ostromolják, a 20-szor diadalmaskodó Liverpool és Manchester United, illetve a 13-szor a csúcsra érő Arsenal után ők következnek. És könnyen lehet, hogy hamarosan csökkentik a lemaradásukat a bronzérmeshez képest, pedig az évad nagy részében éppen az Ágyúsoknak állt a zászló.

Vajon ez lesz az Arsenal éve, vagy a Manchester City megint kiénekli a sajtot a szájukból?

A címvédő Liverpool az idény eleji megindulása, azaz öt győzelme után lejtmenetbe került, amelyből tulajdonképpen azóta se lábalt ki, a Manchester City sem kezdte meggyőzően az őszi szezont, az Arsenal pedig kihasználta a riválisok gyengyélkedését, a 7. fordulóban helyet foglalt a trónon, és azóta fel sem állt onnan, magabiztosan menetelt a PL-ben és az összes kupasorozatban is. Tavasszal viszont megrogytak a londoni lábak, a Ligakupa döntőjét elbukták a Manchester Cityvel szemben Arteta fiai, akiket aztán az FA-kupából a másodosztályú Southampton ejtett ki. A Bajnokok Ligájában egyetlen angol csapatként elődöntősök, és első sikerükre hajtanak az elitsorozatban, a hazai pontvadászatban pedig a felejthetetlen 2003/2004-es kiírás óta először nyerhetik meg.

Valószínűleg az Ágyúsok legrosszabb rémálmaiban sem merült fel annak lehetősége, hogy az akkori bravúr, a veretlenül megnyert bajnoki cím, amire a Premier League-érában más gárda nem volt képes, legalább huszonkét évet kell várni az újabb PL-diadalra. Ahogyan az is elképzelhetetlennek tűnt, hogy az Arsenal képes lehet elbukni idén a bajnoki címet, márpedig ha az elmúlt évtized forgatókönyvei valósulnak meg, akkor bizony nem lesz ok ünneplésre Londonban.

A Manchester Cityt sosem szabad leírni

A Premier League-ben jegyzik, mely csapat töltötte az élen a karácsonyi időszakot, és az elmúlt másfél évtizedben többnyire az akkori éllovas lett a bajnok. Nos, ez 2025 decemberében az Arsenal volt, de már akkor megírtuk, hogy Artetáék esetében ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy haza is viszik a trófeát. A többségbe ugyanis az Arsenal és a Liverpool nem tartozott bele – vagyis utóbbi nem mindig, hiszen kétszer meg is nyerte a PL-t, háromszor viszont a karácsonyi királyság után sírás lett a vége. A londoniaknál ráadásul a Premier League 1992-es létrejötte óta egyszer sem fordult elő, hogy az ünnepi időszak elsőségét bajnoki címre váltották volna, pedig a 2022/2023-as idényben 248 napon keresztül ők vezettek, a végén mégis elbuktak a Manchester Cityvel szemben, ezzel negatív rekordot állítva fel.