Guardioláék már kimondták: ez lehet a vég kezdete

A vártnál izgalmasabb hajrát hozott a Premier League 2025/2026-os kiírása, a sima Arsenal-diadal helyett a Manchester City beszállt a bunyóba. Ma délután (17.30, tv: Spíler1) az iparvárosban csap össze egymással a két rivális, és ha Guardiola gárdája nyer, három pontra olvadhat a különbség, miközben az égszínkékek fő ellenfelükhöz képest egy meccsel kevesebbet játszottak. Viszont a tavasszal általában verhetetlen Manchester Citynél azzal is tisztában vannak, egy vereség végzetes következményekkel járhat.

2026. 04. 19. 5:34
Pep Guardiola (hátul) hetedszer, Mikel Arteta először lehet angol bajnok vezetőedzőként Fotó: GLYN KIRK Forrás: AFP
Húsz csapat vág neki reménykedve az idénynek, aztán végül a Manchester City viszi el a bajnoki címet: a Premier League legutóbbi nyolc kiírásából – a Liverpool két sikere mellett – hatszor ez volt a végkimenetel, így az égszínkékek négyszeres győztesből tízszeressé váltak, és lassan már a dobogót ostromolják, a 20-szor diadalmaskodó Liverpool és Manchester United, illetve a 13-szor a csúcsra érő Arsenal után ők következnek. És könnyen lehet, hogy hamarosan csökkentik a lemaradásukat a bronzérmeshez képest, pedig az évad nagy részében éppen az Ágyúsoknak állt a zászló.

Fotó: MI NEWS / NurPhoto

A címvédő Liverpool az idény eleji megindulása, azaz öt győzelme után lejtmenetbe került, amelyből tulajdonképpen azóta se lábalt ki, a Manchester City sem kezdte meggyőzően az őszi szezont, az Arsenal pedig kihasználta a riválisok gyengyélkedését, a 7. fordulóban helyet foglalt a trónon, és azóta fel sem állt onnan, magabiztosan menetelt a PL-ben és az összes kupasorozatban is. Tavasszal viszont megrogytak a londoni lábak, a Ligakupa döntőjét elbukták a Manchester Cityvel szemben Arteta fiai, akiket aztán az FA-kupából a másodosztályú Southampton ejtett ki. A Bajnokok Ligájában egyetlen angol csapatként elődöntősök, és első sikerükre hajtanak az elitsorozatban, a hazai pontvadászatban pedig a felejthetetlen 2003/2004-es kiírás óta először nyerhetik meg.

Valószínűleg az Ágyúsok legrosszabb rémálmaiban sem merült fel annak lehetősége, hogy az akkori bravúr, a veretlenül megnyert bajnoki cím, amire a Premier League-érában más gárda nem volt képes, legalább huszonkét évet kell várni az újabb PL-diadalra. Ahogyan az is elképzelhetetlennek tűnt, hogy az Arsenal képes lehet elbukni idén a bajnoki címet, márpedig ha az elmúlt évtized forgatókönyvei valósulnak meg, akkor bizony nem lesz ok ünneplésre Londonban.

A Manchester Cityt sosem szabad leírni

A Premier League-ben jegyzik, mely csapat töltötte az élen a karácsonyi időszakot, és az elmúlt másfél évtizedben többnyire az akkori éllovas lett a bajnok. Nos, ez 2025 decemberében az Arsenal volt, de már akkor megírtuk, hogy Artetáék esetében ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy haza is viszik a trófeát. A többségbe ugyanis az Arsenal és a Liverpool nem tartozott bele – vagyis utóbbi nem mindig, hiszen kétszer meg is nyerte a PL-t, háromszor viszont a karácsonyi királyság után sírás lett a vége. A londoniaknál ráadásul a Premier League 1992-es létrejötte óta egyszer sem fordult elő, hogy az ünnepi időszak elsőségét bajnoki címre váltották volna, pedig a 2022/2023-as idényben 248 napon keresztül ők vezettek, a végén mégis elbuktak a Manchester Cityvel szemben, ezzel negatív rekordot állítva fel.

A Manchester City tavasszal általában sebezhetetlen
Fotó: DARREN STAPLES / AFP

Ha Pep Guardiola csapata megérzi a vér szagát, onnantól nagyjából lehetetlen megállítani az égszínkékeket, az esetleges gyengébb ősz után az idény második felében elképesztő győzelmi szériával jutnak el a trónig, kihasználva az Arsenal vagy éppen a Liverpool tavaszi fáradtságát, ilyenkor általában mindkettő sok pontot hullajt el.

  • 2019 első napján hét pont volt a City lemaradása, de zsinórban tizennégy meccset megnyert, és egy ponttal a Liverpool előtt végzett;
  • A 2022/2023-as kiírásban nyolc pont volt az Arsenal fórja, de hibátlan tavaszt produkált a City, bajnoki cím lett az eredménye;
  • A 2023/2024-es idényben öt pont választott el a manchesterieket a londoniaktól, mégis előbbi ünnepelt a végén.

Döntetlenre hajt ma az Arsenal?

Jelen pillanatban hat ponttal előzi meg az Arsenal a PL-ben január közepe óta veretlen Manchester Cityt, és mint láthatjuk, ez nem életbiztosítás. Úgy meg pláne nem, hogy ma (17.30, tv: Spíler1) egymással vívnak csatát a felek az Etihadben, az égszínkékeknek ráadásul egy bepótlásra váró meccsük is van, tehát ha ezeket hozzák, akkor gyorsan eltűnik a hátrányuk, azt pedig már láthattuk, hogy ilyenkor mi lesz a vége...

Bár egy döntetlen a legutóbbi öt tétmeccséből csak egyet megnyerő Arsenal malmára hajtaná a vizet, Arteta azt ígérte, mindent megtesznek a győzelemért vasárnap. – Rászolgáltunk, hogy ebben a helyzetben, hogy versenyben legyünk, és arra is, hogy lehetőségünk legyen megnyerni ezt a meccset – vitathatatlanul a liga valaha volt egyik legjobb csapata és legjobb edzője ellen. Ez hatalmas kiváltság, és alig várjuk, hogy pályára lépjünk. Győzni szeretnénk, egyetlen másodpercet sem fogunk arra pazarolni, hogy döntetlenről elmélkedjünk. Minden meccsre azért készülünk, hogy megnyerjük, és ezért tartunk ott, ahol. Ugyanezt fogjuk folytatni – szögezte le a spanyol menedzser.

Guardiola úgy látja, a mai rangadó dönthet mindenről. – Nyilvánvaló, hogy ha veszítünk, akkor vége a dalnak. Mikel a BL-meccsük után azt mondta, hogy az Arsenal nincs a legjobb formájában, pedig veretlenek a BL-ben. Eddig ők voltak a legjobbak, és mi most kihívás elé akarjuk állítani őket.

Premier League, a két bajnokaspiráns hátralévő mérkőzései
1. Arsenal 70 pont/32 meccs2. Manchester City 64 pont/31 meccs
  • Manchester City (idegenben)
  • Newcastle (o)
  • Fulham (o)
  • West Ham (i)
  • Burnley (o)
  • Crystal Palace (i)
  • Arsenal (otthon)
  • Burnley (i)
  • Everton (i)
  • Brentford (o)
  • Bournemouth (i)
  • Crystal Palace (o)
  • Aston Villa (o)

 

Ősszel 1-1-es döntetlen született, ez az Arsenalnak ma sem jönne rosszul:

 

