A Bayern München ennél drámaibb módon aligha lehetett volna százas

A válogatottszünetet követő fordulót a Bundesliga-tabella negyedik helyén kezdő RB Leipzig a kiesőjelölt Werder Bremen otthonába látogatott. A lipcseieknél a belső oldalszalag-szakadásából regenerálódó Gulácsi Péter hetek óta először volt a keret tagja, ám a kispadon ülte végig a brémai találkozót. A vendégek másik magyar játékosaként Willi Orbán ellenben végigjátszotta a bajnokit. Mindkét félidő egy-egy lipcsei gólt hozott, Antonio Nusa és Romulo Cardoso találatára pedig csak a hosszabbításban jött hazai válasz – a 2-1-es győzelemmel a Leipzig megerősítette a BL-indulást jelentő pozícióját a tabellán, pontszámban beérte a Stuttgartot.

Az RB Leipzig a Werder Bremen otthonában aratott győzelemmel közelebb került a Bundesliga dobogójához is (Fotó: DPA/Carmen Jaspersen)

A Bayern München fordított Freiburgban

A Harry Kane-t kisebb bokasérülés miatt nélkülöző, éllovas Bayern München a Freiburg otthonában akart tenni újabb lépést a bajnoki címvédés felé. A bajor gárdának három gól kellett volna a százas határ, és négy a saját (1971–72-es idény óta tartott) Bundesliga-rekord eléréséhez – utóbbi szombaton még nem sikerült.

A hazaiak a második félidő elején lőtt távoli góllal jutottak előnyhöz, majd egy szögletet követő Manuel Neuer-hiba után a játékrész közepén már 2-0-ra vezettek.

A müncheniek ősszel kétgólos hátrányból fordítottak (akkor 6-2-re), és ezúttal is összejött mindez, hiszen a hajrában a húszéves Tom Bischof mindkét lábával szerzett egy-egy gólt, majd a 99. percben a 18 esztendős Lennart Karl megnyerte a mérkőzést a bajoroknak.

Az immáron száz bajnoki gólnál járó Bayern előnye a 3-2-es siker után maradt kilenc pont a második Dortmund előtt a tabellán, ugyanis a BVB este a hosszabbításban szerzett gólokkal győzött a stuttgarti rangadón.

Az RB Leipzig mellett a Wolfsburg is játszott a „magyaros” csapatok közül

Az edzéseket a térdsérülése után újrakezdő Dárdai Bence még nem volt kerettag csapata, az utolsó előtti Wolfsburg mérkőzésén a Leipzighez hasonlóan BL-indulásra hajtó Bayer Leverkusen vendégeként. A Farkasok a 38. percben meglepetésre már 3-1-re vezettek, ám a hazaiak ezután fordítottak, így pont nélkül (ráadásul 6-3-as vereséggel) távozott a 2009-es bajnok.