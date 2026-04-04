Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

BundesligaGulácsi PéterBayern MünchenWilli Orbánnémet fociRB Leipzig

A Bayern München ennél drámaibb módon aligha lehetett volna százas

A német labdarúgó-bajnokság 28. fordulójának szombati játéknapján a Bundesliga-címvédő Bayern München kétgólos hátrányból fordított Freiburgban, míg a Gulácsi Pétert és Willi Orbánt foglalkoztató RB Leipzig 2-1-re győzött Brémában.

Magyar Nemzet
2026. 04. 04. 17:35
A Bayern München Freiburgban folytatta a Bundesliga-idényt Fotó: AFP/Silas Stein
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A válogatottszünetet követő fordulót a Bundesliga-tabella negyedik helyén kezdő RB Leipzig a kiesőjelölt Werder Bremen otthonába látogatott. A lipcseieknél a belső oldalszalag-szakadásából regenerálódó Gulácsi Péter hetek óta először volt a keret tagja, ám a kispadon ülte végig a brémai találkozót. A vendégek másik magyar játékosaként Willi Orbán ellenben végigjátszotta a bajnokit. Mindkét félidő egy-egy lipcsei gólt hozott, Antonio Nusa és Romulo Cardoso találatára pedig csak a hosszabbításban jött hazai válasz – a 2-1-es győzelemmel a Leipzig megerősítette a BL-indulást jelentő pozícióját a tabellán, pontszámban beérte a Stuttgartot.

Az RB Leipzig a Werder Bremen otthonában aratott győzelemmel közelebb került a Bundesliga dobogójához is
Az RB Leipzig a Werder Bremen otthonában aratott győzelemmel közelebb került a Bundesliga dobogójához is (Fotó: DPA/Carmen Jaspersen)

A Bayern München fordított Freiburgban

A Harry Kane-t kisebb bokasérülés miatt nélkülöző, éllovas Bayern München a Freiburg otthonában akart tenni újabb lépést a bajnoki címvédés felé. A bajor gárdának három gól kellett volna a százas határ, és négy a saját (1971–72-es idény óta tartott) Bundesliga-rekord eléréséhez – utóbbi szombaton még nem sikerült.

A hazaiak a második félidő elején lőtt távoli góllal jutottak előnyhöz, majd egy szögletet követő Manuel Neuer-hiba után a játékrész közepén már 2-0-ra vezettek. 

A müncheniek ősszel kétgólos hátrányból fordítottak (akkor 6-2-re), és ezúttal is összejött mindez, hiszen a hajrában a húszéves Tom Bischof mindkét lábával szerzett egy-egy gólt, majd a 99. percben a 18 esztendős Lennart Karl megnyerte a mérkőzést a bajoroknak. 

Az immáron száz bajnoki gólnál járó Bayern előnye a 3-2-es siker után maradt kilenc pont a második Dortmund előtt a tabellán, ugyanis a BVB este a hosszabbításban szerzett gólokkal győzött a stuttgarti rangadón.

Az RB Leipzig mellett a Wolfsburg is játszott a „magyaros” csapatok közül

Az edzéseket a térdsérülése után újrakezdő Dárdai Bence még nem volt kerettag csapata, az utolsó előtti Wolfsburg mérkőzésén a Leipzighez hasonlóan BL-indulásra hajtó Bayer Leverkusen vendégeként. A Farkasok a 38. percben meglepetésre már 3-1-re vezettek, ám a hazaiak ezután fordítottak, így pont nélkül (ráadásul 6-3-as vereséggel) távozott a 2009-es bajnok.

Bundesliga, 28. forduló

szombat:

  • SC Freiburg–Bayern München 2-3 (0-0)
  • Hamburger SV–FC Augsburg 1-1 (0-1)
  • TSG 1899 Hoffenheim–FSV Mainz 05 1-2 (1-1)
  • Bayer Leverkusen–VfL Wolfsburg 6-3 (2-3)
  • Borussia Mönchengladbach–1. FC Heidenheim 2-2 (1-1)
  • Werder Bremen–RB Leipzig 1-2 (0-1)
  • VfB Stuttgart–Borussia Dortmund 0-2 (0-0)

vasárnap:

  • Union Berlin–St. Pauli 15.30
  • Eintracht Frankfurt–1. FC Köln 17.30

A tabella állása ide kattintva megtekinthető.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekruszin - szendi

Sötét, hazug, aljas gazemberek

Bayer Zsolt avatarja

Tessék, itt van, nehéz lesz letagadni és átkeretezni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu