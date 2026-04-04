A Bayern München ennél drámaibb módon aligha lehetett volna százas

A válogatottszünetet követő fordulót a Bundesliga-tabella negyedik helyén kezdő RB Leipzig a kiesőjelölt Werder Bremen otthonába látogatott. A lipcseieknél a belső oldalszalag-szakadásából regenerálódó Gulácsi Péter hetek óta először volt a keret tagja, ám a kispadon ülte végig a brémai találkozót. A vendégek másik magyar játékosaként Willi Orbán ellenben végigjátszotta a bajnokit. Mindkét félidő egy-egy lipcsei gólt hozott, Antonio Nusa és Romulo Cardoso találatára pedig csak a hosszabbításban jött hazai válasz – a 2-1-es győzelemmel a Leipzig megerősítette a BL-indulást jelentő pozícióját a tabellán, pontszámban beérte a Stuttgartot.
A Bayern München fordított Freiburgban
A Harry Kane-t kisebb bokasérülés miatt nélkülöző, éllovas Bayern München a Freiburg otthonában akart tenni újabb lépést a bajnoki címvédés felé. A bajor gárdának három gól kellett volna a százas határ, és négy a saját (1971–72-es idény óta tartott) Bundesliga-rekord eléréséhez – utóbbi szombaton még nem sikerült.
A hazaiak a második félidő elején lőtt távoli góllal jutottak előnyhöz, majd egy szögletet követő Manuel Neuer-hiba után a játékrész közepén már 2-0-ra vezettek.
A müncheniek ősszel kétgólos hátrányból fordítottak (akkor 6-2-re), és ezúttal is összejött mindez, hiszen a hajrában a húszéves Tom Bischof mindkét lábával szerzett egy-egy gólt, majd a 99. percben a 18 esztendős Lennart Karl megnyerte a mérkőzést a bajoroknak.
Az immáron száz bajnoki gólnál járó Bayern előnye a 3-2-es siker után maradt kilenc pont a második Dortmund előtt a tabellán, ugyanis a BVB este a hosszabbításban szerzett gólokkal győzött a stuttgarti rangadón.
Az RB Leipzig mellett a Wolfsburg is játszott a „magyaros” csapatok közül
Az edzéseket a térdsérülése után újrakezdő Dárdai Bence még nem volt kerettag csapata, az utolsó előtti Wolfsburg mérkőzésén a Leipzighez hasonlóan BL-indulásra hajtó Bayer Leverkusen vendégeként. A Farkasok a 38. percben meglepetésre már 3-1-re vezettek, ám a hazaiak ezután fordítottak, így pont nélkül (ráadásul 6-3-as vereséggel) távozott a 2009-es bajnok.
Bundesliga, 28. forduló
szombat:
- SC Freiburg–Bayern München 2-3 (0-0)
- Hamburger SV–FC Augsburg 1-1 (0-1)
- TSG 1899 Hoffenheim–FSV Mainz 05 1-2 (1-1)
- Bayer Leverkusen–VfL Wolfsburg 6-3 (2-3)
- Borussia Mönchengladbach–1. FC Heidenheim 2-2 (1-1)
- Werder Bremen–RB Leipzig 1-2 (0-1)
- VfB Stuttgart–Borussia Dortmund 0-2 (0-0)
vasárnap:
- Union Berlin–St. Pauli 15.30
- Eintracht Frankfurt–1. FC Köln 17.30
