Carragher kitálalt Szalah hibájáról, Klopp és Ronaldo is szóba került

A Liverpool az első félidő végén, majd a második játékrész elején is két-két gólt kapott a Manchester City otthonában, és a szépítés sem sikerült Arne Slot együttesének. Ehhez Mohamed Szalah jóvoltából jártak a legközelebb a vendégek, de az egyiptomi támadó tizenegyesét James Trafford kivédte. A 4-0-s vereséggel a Premier League címvédője kiesett az FA-kupából, majd a klublegenda Jamie Carragher is elmondta a véleményét Szalahról, aki pályafutása során már 13-adszor hagyott ki büntetőt.

Jamie Carragher sajnálja, hogy Mohamed Szalah ilyen körülmények között távozik a Liverpool csapatától. Fotó: PA Wire/Richard Sellers

Jamie Carragher Mohamed Szalah távozásáról ismét megszólalt

A Vörösökkel minden lehetséges trófeát legalább egyszer megnyerő Mohamed Szalah a március végi válogatottszünet elején jelentette be, hogy az idény végén távozik Liverpoolból, ahol a 2017-es érkezése óta a szombati már a 436. tétmérkőzése volt. Bár az előző évada jól sikerült, Arne Slot irányítása alatt kevésbé tudott érvényesülni, mint Jürgen Klopp 2024 nyaráig tartó érájában.

Erre utalt Carragher is: – Szalah legnagyobb hibája az lehet, hogy Klopp távozása után is maradt a klubnál.

Azok után, amit a Liverpoolért tett, jelenleg keménynek ígérkezik a búcsúja.

Ezt már Cristiano Ronaldo esetében is láthattuk: lerombolhatja az önbizalmat, ha problémák vannak a vezetőedzővel szemben. Szomorú ezt látni – mondta a Liverpool egykori védője.

Jamie Carragher másfél hete (az egyiptomi bejelentése után) is összehasonlította Ronaldo és Szalah esetét, akkor a Premier League történetének egyik legjobb légiósának nevezte a Vörösök játékosát: – Cristiano Ronaldo manchesteri időszakai a Real Madridnál töltött csúcsévein kívül estek. Ha szigorúan csak a Premier League-ben nyújtott teljesítményét és az arra gyakorolt hatását nézzük, akkor Szalah előtte van a sorban.

Ha Klopp volt a karizmatikus és jövőbe látó színházi rendező, akkor Szalah volt az inspiráló vezér.

A gólérzékenységének köszönhetően olyan magasságokba jutott a Liverpool, amit sokan már elérhetetlennek gondoltak, különösen a 2017-es érkezése előtti állapotokat figyelembe véve – írta a cikkében Carragher, aki a klub történetének hatodik legjobb futballistájának tartja Mohamed Szalahot Steven Gerrard, Sir Kenny Dalglish, Graeme Souness, John Barnes és Ian Rush mögött.