Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

Liverpool FCJamie CarragherFA-kupaMohamed Szalah

Carragher kitálalt Szalah hibájáról, Klopp és Ronaldo is szóba került

A labdarúgó angol FA-kupa negyeddöntőjében a Liverpool 4-0-s vereséget szenvedett a Manchester City vendégeként. Mohamed Szalah már négygólos hátrányban tizenegyest hibázott, és egyébként sem a legjobb mérkőzését nyújtotta a Liverpool színeiben. Jamie Carragher elmondta, mit sajnál az egyiptomival kapcsolatban.

Magyar Nemzet
2026. 04. 05. 9:52
Mohamed Szalah sorozatban a második Liverpool-mérkőzésén rontott tizenegyest Fotó: NurPhoto/NEWS IMAGES
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Liverpool az első félidő végén, majd a második játékrész elején is két-két gólt kapott a Manchester City otthonában, és a szépítés sem sikerült Arne Slot együttesének. Ehhez Mohamed Szalah jóvoltából jártak a legközelebb a vendégek, de az egyiptomi támadó tizenegyesét James Trafford kivédte. A 4-0-s vereséggel a Premier League címvédője kiesett az FA-kupából, majd a klublegenda Jamie Carragher is elmondta a véleményét Szalahról, aki pályafutása során már 13-adszor hagyott ki büntetőt.

Fotó: PA Wire/Richard Sellers

Jamie Carragher Mohamed Szalah távozásáról ismét megszólalt

A Vörösökkel minden lehetséges trófeát legalább egyszer megnyerő Mohamed Szalah a március végi válogatottszünet elején jelentette be, hogy az idény végén távozik Liverpoolból, ahol a 2017-es érkezése óta a szombati már a 436. tétmérkőzése volt. Bár az előző évada jól sikerült, Arne Slot irányítása alatt kevésbé tudott érvényesülni, mint Jürgen Klopp 2024 nyaráig tartó érájában. 

Erre utalt Carragher is: – Szalah legnagyobb hibája az lehet, hogy Klopp távozása után is maradt a klubnál. 

Azok után, amit a Liverpoolért tett, jelenleg keménynek ígérkezik a búcsúja.

Ezt már Cristiano Ronaldo esetében is láthattuk: lerombolhatja az önbizalmat, ha problémák vannak a vezetőedzővel szemben. Szomorú ezt látni – mondta a Liverpool egykori védője.

Jamie Carragher másfél hete (az egyiptomi bejelentése után) is összehasonlította Ronaldo és Szalah esetét, akkor a Premier League történetének egyik legjobb légiósának nevezte a Vörösök játékosát: – Cristiano Ronaldo manchesteri időszakai a Real Madridnál töltött csúcsévein kívül estek. Ha szigorúan csak a Premier League-ben nyújtott teljesítményét és az arra gyakorolt hatását nézzük, akkor Szalah előtte van a sorban. 

Ha Klopp volt a karizmatikus és jövőbe látó színházi rendező, akkor Szalah volt az inspiráló vezér.

A gólérzékenységének köszönhetően olyan magasságokba jutott a Liverpool, amit sokan már elérhetetlennek gondoltak, különösen a 2017-es érkezése előtti állapotokat figyelembe véve – írta a cikkében Carragher, aki a klub történetének hatodik legjobb futballistájának tartja Mohamed Szalahot Steven Gerrard, Sir Kenny Dalglish, Graeme Souness, John Barnes és Ian Rush mögött.

A jelenlegi idényben tíz gólnál járó Szalah legközelebb szerdán 21 órától léphet pályára, akkor a Liverpool a Bajnokok Ligája negyeddöntőjének első mérkőzésén a címvédő Paris Saint-Germain vendége lesz.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu