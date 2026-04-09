Rendkívüli

Bejelentést tesz a kormány – kövesse nálunk élőben! + videó

Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 701,6 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -106,6 Ft / Gázolaj piaci ár: 812,4 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -197,4 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Esterházy mártonBudapest HonvédFTCMészöly Kálmán

A hetvenéves Esterházyban így tört meg a Fradi-szív, Mészöly is nagy pofont adott neki

Április kilencedikén ünnepli a hetvenedik születésnapját Esterházy Márton, akinek a pályafutása akkor sem tört ketté, amikor fiatalon fél évet ki kellett hagynia, majd a másodosztályú Budafoknál építette magát újra. Esterházy ezután a Fradi-játékosa lett, ott azonban nem kapta meg a lehetőséget, a Nemzeti Sportnak adott születésnapi interjújában őszintén beszélt erről a nehéz időszakról, majd arról is, amikor Mészöly Kálmán nem vitte ki az 1982-es vb-re.

Magyar Nemzet
2026. 04. 09. 8:52
Esterházy Márton mezét kéri el egy szurkoló 1980-ban, amikor a Honvéd a Volán legyőzésével magyar bajnok lett Fotó: Wéber Lajos Forrás: MTI Zrt. Fotóarchívum
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Tornászként kezdte, majd végül a labdarúgás mellett tette le a voksát, nem volt rossz döntés. A hetvenéves Esterházy Márton 29-szer lépett pályára a válogatottban, a csatár háromszoros magyar bajnok lett a Honvéddal, majd Görögországban, Svájcban és Ausztriában is játszott. Mindez azonban nem indult ilyen egyszerűen – erről a Nemzeti Sportnak adott interjújában beszélt a pályán csak Grófnak becézett labdarúgó.

Esterházy Márton a magyar labdarúgó-válogatottban 29-szer lépett pályára, az 1982-es vb-n azonban nem lehetett ott. Fotó: MTI Fotóarchívum/Wéber Lajos 

Budafokon kapott lehetőséget, majd vitte az FTC

Esterházy tizennyolc évesen a III. Kerületi TVE-nél játszott, a Népsport tudósításai alapján egyre inkább felfigyeltek rá, ahogy ő mondja, „a magas göndör gyerekre a Hévízi úton”. 

– Kijött a mérkőzéseinkre Mészöly Kálmán is, aki akkoriban már a Budafok edzője volt. Vitt volna magával, de nem engedett el a Kerület. Ki kellett hagynom fél évet! – mesélte Esterházy, aki ezután a XXII. kerületben a BMTE-nél építette magát újra. Hiába a második vonal, itt is négy-öt ezer néző volt kint a helyszínen. – Olyan futballistákkal rúgtam a labdát, mint a korábban újpesti Noskó Ernő, a fradista Tátrai Antal vagy a Honvéd, később a Tatabánya balszélsője, Tóth Kálmán. Hogy Jakab Jánosról ne is beszéljek, akit elvitt a Tatabánya. Kisteleki Pista, Zöldi Gyuri, Harangi Cimbi, Vizi Sanyi, Horváth Api, és még sorolhatnám a ragyogó játékosokat… Így lettem sztenderd játékos. Jöttek az ellenfelek, ment a duma, hogy megverjük a nyugdíjasokat, aztán legyőztük őket.

Budafokon ma is nagy becsben tartják, hogy Esterházy itt játszott, főleg annak fényében, hogy ezután milyen karriert futott be.

Ezután jött a Fradi, ami balul sült el. – Ha előre tudom, hogy Szokolai Lacit – akivel a mai napig jóban vagyok – is átigazolja a klub, nem biztos, hogy a zöld-fehér mezt választom. A Pusztai Laci, Szokolai, Magyar Pista csatársorból nehéz volt bármelyiküket is kiszorítani – mesélte Esterházy, aki Friedmanszky Zoltán edzőnél nem is kapott sok lehetőséget. Egy előnye azért volt a zöld-fehér időszaknak: megtanult ballal lőni, Nyilasi Tibor és Ebedli Zoltán sokáig nyaggatta őt, hogy csak jobbal megy neki, majd megtanulta a gyengébbik lábával is. 

Milyen jól tette, gondoljunk csak az 1985-ös osztrák–magyarra (0-3), ahol kétszer is ballal készített elő!

 

Esterházy Márton karrierjében a törés

Az Üllői útról való távozás azonban a mai napig fájó lehet Esterházynak. – Ezerkilencszázhetvenkilencben jöttem haza a nyaralásból, és azzal hívogattak az ismerősök, hogy miért kerültem a Vasas Izzóba. 

A Népsport ugyanis azt írta, Esterházy oda igazolt. A tudtomon és akaratomon kívül cseréltek el! Akkor tört meg bennem a Fradi-szív.

Osztottam-szoroztam, úgy döntöttem, inkább az NB II-ben éles meccsek, mint a tartalék – mesélte a legendás csatár, aki a válogatottba először 1980-ban játszott, Mészöly Kálmán az első meccsén behívta őt. Ugyanakkor a ’82-es vb-re nem vitte ki, ami Esterházynak egyértelműen kudarc volt, „ez azért okozott némi törést” – majd négy évvel később ott volt a vb-n Mezey György csapatában, a tavaly ősszel elhunyt Mezeyre a legjobb edzőként hivatkozott Esterházy. 

Karrierje egyik legfontosabb meccse: a magyar–brazil

A támadó egyből ezt vágta rá, az 1986. március 16-án Népstadionban 3-0-ra megnyert meccs hangulati szempontból szerinte kiemelkedett. Esterházy vitte be a kegyelemdöfést a braziloknak a magyar válogatott harmadik góljával.

Bátyja, Esterházy Péter író így emlékezett arra a meccsre: „Megteszem a brazilokat a szabadság titkos jelképeinek, erre kapnak, a rabszolgák, egy hármast. És ebben nagyon is benne az Öcsém keze, lábként! Sosem mondtam, hogy hálás dolog csatár futballista rokonának lenni…” Esterházy Márton imádott vele meccset nézni, az viszont szívfacsaró, hogy bátyja már lassan tíz esztendeje fentről teszi mindezt.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Bayer Zsolt
idezojelekháború

Bayer Zsolt: Választás előtt 3. rész – A háborúról és az energiáról

Bayer Zsolt avatarja

Magyarországnak egyetlen esélye maradt: kimaradni a háborúból és az európai gazdaság kollektív öngyilkosságából.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.