Bunda! Így ordított a kiesett német labdarúgó-válogatott

2021. március 31., Duisburg. Másfél évvel vagyunk a katari labdarúgó-világbajnokság előtt, amikor a vb-selejtezők harmadik fordulójában Németország hazai pályán fogadja Észak-Macedóniát. A régi futballszakzsargon szerint ez országos egyes. A fogadóirodák olyan alacsony oddsot állapítanak meg a németek győzelmére, hogy arra tétet sem érdemes tenni. Németország húsz éve nem vesztett el hazai pályán rendezett vb-selejtezőt. Erre az északmacedónok fogták magukat és 2-1-re megnyerték a meccset. Ember erre nem gondolhatott, a németek sem. Újra előjött a 2018-as vb-bukás, de aztán el is halkultak a kritikus hangok. A németek megrázták magukat, többször nem kaptak ki, így csoportelsőként, 27 ponttal és kilenc győzelemmel jutottak ki Katarba.

Németország gyászban, mert kikaptak a japánoktól. Fotó: AFP/Anne-Christine Poujoulat

Németország? Ez a csoport nem jelenthet gondot

A vb-csoportbeosztásának elkészítésekor sokan felszisszentek, mert a német csapat mellé behúzták a spanyolokat, valamint Japánt és Costa Ricát is. Normális esetben ez a négyes könnyed ujjgyakorlat lett volna a németeknek, de az óvatosabbak már ekkor figyelmeztettek: ez nem lesz egyszerű. A többség azonban erre is csak legyintett. Két győzelem a japánok és Costa Rica ellen, az hat pont, egy ilyenkor szokásos szalonremi a spanyolokkal, s minden el van intézve. Szép gondolat volt mindez, kár, hogy már az első összecsapáson minden a feje tetejére állt.

2022. november 23-án 14.33-kor a német Gündogan megszerezte a vezetést Japán ellen. Minden úgy alakult, ahogy a forgatókönyvírók megálmodták, csakhogy a japánokat erről nem értesítették. Az ázsiai csapat nem volt hajlandó feladni a meccset, a második félidőben hátrányban is veszedelmesen támadott. Németország csak nézett, amikor Döan a 75. percben kiegyenlített, majd a teljes nemzet összeomlott Aszano 83. percben szerzett újabb góljánál. Erre már nem volt semmi válasz, Japán 2-1-re legyőzte Németországot. Mivel a spanyolok 7-0-ra elgázolták Costa Ricát, egy csapásra érdekes lett a második fordulóban a két európai gigász csatája. Szalonremiről itt már szó sem lehetett, legalábbis német részről biztosan nem. Ennek ellenére 1-1 lett a vége, ami a spanyol csapatnak tökéletesen megfelelt. Egy házzal odébb a 0-7-es gólkülönbséggel és 0 ponttal felálló Costa Rica megverte Japánt, így Németország reszketve várta az utolsó kört. Amikor a négypontos spanyolok a hárompontos japánokkal játszottak, a hárompontos Costa Rica meg az egypontos németekkel.