Bunda! Így ordított a kiesett német labdarúgó-válogatott

Június 11-én a Mexikó–Dél-afrikai Köztársaság mérkőzéssel kezdődik el az idei labdarúgó-világbajnokság. Pontosan száz nappal a rajt előtt indítottuk el a Magyar Nemzet százrészes sorozatát, amely a világbajnokságok történetének száz – általunk kiválasztott – legérdekesebb történetét meséli el. A 43. részben még mindig nem engedjük el a németeket. A 2014-es világbajnok Németország, azok után, hogy a 2018-as vb-n a csoportkörben kiesett, ugyanígy járt 2022-ben, Katarban.

Lantos Gábor
2026. 04. 15. 5:52
Kai Havertz, aki a németek kiesése után a fűbe rogyott Fotó: ERCIN ERTURK Forrás: ANADOLU AGENCY
2021. március 31., Duisburg. Másfél évvel vagyunk a katari labdarúgó-világbajnokság előtt, amikor a vb-selejtezők harmadik fordulójában Németország hazai pályán fogadja Észak-Macedóniát. A régi futballszakzsargon szerint ez országos egyes. A fogadóirodák olyan alacsony oddsot állapítanak meg a németek győzelmére, hogy arra tétet sem érdemes tenni. Németország húsz éve nem vesztett el hazai pályán rendezett vb-selejtezőt. Erre az északmacedónok fogták magukat és 2-1-re megnyerték a meccset. Ember erre nem gondolhatott, a németek sem. Újra előjött a 2018-as vb-bukás, de aztán el is halkultak a kritikus hangok. A németek megrázták magukat, többször nem kaptak ki, így csoportelsőként, 27 ponttal és kilenc győzelemmel jutottak ki Katarba. 

Németország gyászban, mert kikaptak a japánoktól. Fotó: AFP/Anne-Christine Poujoulat

Németország? Ez a csoport nem jelenthet gondot

A vb-csoportbeosztásának elkészítésekor sokan felszisszentek, mert a német csapat mellé behúzták a spanyolokat, valamint Japánt és Costa Ricát is. Normális esetben ez a négyes könnyed ujjgyakorlat lett volna a németeknek, de az óvatosabbak már ekkor figyelmeztettek: ez nem lesz egyszerű. A többség azonban erre is csak legyintett. Két győzelem a japánok és Costa Rica ellen, az hat pont, egy ilyenkor szokásos szalonremi a spanyolokkal, s minden el van intézve. Szép gondolat volt mindez, kár, hogy már az első összecsapáson minden a feje tetejére állt.

2022. november 23-án 14.33-kor a német Gündogan megszerezte a vezetést Japán ellen. Minden úgy alakult, ahogy a forgatókönyvírók megálmodták, csakhogy a japánokat erről nem értesítették. Az ázsiai csapat nem volt hajlandó feladni a meccset, a második félidőben hátrányban is veszedelmesen támadott. Németország csak nézett, amikor Döan a 75. percben kiegyenlített, majd a teljes nemzet összeomlott Aszano 83. percben szerzett újabb góljánál. Erre már nem volt semmi válasz, Japán 2-1-re legyőzte Németországot. Mivel a spanyolok 7-0-ra elgázolták Costa Ricát, egy csapásra érdekes lett a második fordulóban a két európai gigász csatája. Szalonremiről itt már szó sem lehetett, legalábbis német részről biztosan nem. Ennek ellenére 1-1 lett a vége, ami a spanyol csapatnak tökéletesen megfelelt. Egy házzal odébb a 0-7-es gólkülönbséggel és 0 ponttal felálló Costa Rica megverte Japánt, így Németország reszketve várta az utolsó kört. Amikor a négypontos spanyolok a hárompontos japánokkal játszottak, a hárompontos Costa Rica meg az egypontos németekkel.

Már előre bundát kiáltottak

A hangulat mindenesetre borzalmas volt a németeknél. Az 1990-es világbajnok NSZK csapatának tagja, Andreas Brehme a Costa Rica elleni sorsdöntő meccs előtt kitett egy fotót a közösségi oldalra, amelyen az 1990-es vb-győztes német csapat képe volt látható. Az aláírás egyetlen mondat: „Akkor jobb napjaink voltak.” Ennél sokkal nagyobb felhördülést okozott, hogy a csoportkör zárása előtt megindult a susmus, amely arról szólt, hogy a spanyol csapat képes lesz lefeküdni Japán ellen. Miért? Mert ebben az esetben a négypontos spanyolokat és a hatpontos japánokat a németek szinte biztosan nem előzik meg. Ne feledjük, Spanyolország zsákjában ott volt a Costa Rica elleni 7-0, ami jó alapot adott a pletykákra. Spanyolország persze vérig sértődött mindezen. A meccsek előtti napon folyamatosan ment az üzengetés, a hangulat a tetőfokára hágott.

A meccs:

XXII. labdarúgó-világbajnokság, E csoport, 3. forduló: Németország–Costa Rica 4-2 (1-0)
Al-Khor, 68 ezer néző. Vezette: Frappart (francia)

Németország: Neuer – Kimmich, Süle (Ginter, 90+3.), Rüdiger, Raum (Götze, 67.) – Goretzka (Klostermann, a szünetben), Gündogan (Füllkrug, 55.) – L. Sané, Musiala,Gnabry – T. Müller (Havertz, 66.). 

Costa Rica: K. Navas – Fuller (Bennette, 74.), Ó. Duarte, K. Waston, J. Vargas, Oviedo (Contreras, 90+3.) – Joel Campbell, Borges, Tejeda (R. Wilson, 90+3.), B. Aguilera (Salas, a szünetben) – Venegas (Matarrita, 74.)

Gól: Gnabry (10.), Havertz (73., 85.), Füllkrug (89.), illetve Tejeda (58.), Neuer (70. – öngól).

Majd az utolsó fordulóban eljött az igazság pillanata. Mégis azoknak lett igazuk, akik vészmadárként előre megmondták, hogyan eshetnek ki a németek? Mert Japán 2-1-re legyőzte Spanyolországot, ez pedig azt jelentette, hogy a németek 4-2-es győzelme Costa Rica ellen a továbbjutás szempontjából semmit sem ért. 

Egészen elképesztően alakultak a dolgok, volt, hogy a spanyol és a német csapat állt továbbjutásra. De volt egy olyan időszak is, amikor Costa Rica és Japán érezhette magát a 16 között. Ekkor a közép-amerikai csapat 2-1-re vezetett a németek ellen, míg a japánok szintén 2-1-es előnyben voltak a spanyolokkal szemben. Na most, ebben a spanyolok számára kritikus időszakban a hispán válogatott ugyanazt a focit mutatta be, mint előtte és utána – semmit nem tudott javítani. Ez azért mindenképp elgondolkodtató. Meg az is, hogy Japán 18 százalékos labdabirtoklással nyerte meg ezt a meccset. Azt azért mindenki tudta, hogy a németek úgy érkeztek el a harmadik körre, hogy sem a japánokat, sem a spanyolokat nem tudták legyőzni. Ezért pedig csakis önmagukat ostorozhatják. Mint ahogy az is tény, hogy Japán ezen a világbajnokságon két korábbi világbajnokot tudott megverni.

Kint volt vagy nem volt kint?

Mindjárt foglalkozunk még a németekkel, de előbb muszáj szót ejteni a japánok egészen hihetetlen második góljáról, illetve az ezt megelőző pillanatról. 1-1-es állásnál Tanaka Ao sodorta be a labdát combbal közvetlen közelről. 

Itt meg úgy tűnik, hogy tényleg kint volt a labda. Fotó: FIFA

Hosszas videóbírózás jött, úgy tűnt, a gólt előkészítő Mitoma Kaoru az alapvonalon túlról tette vissza a labdát, de a VAR-szoba végül arra jutott, hogy nem. Emberi szem ezt nem láthatta, nem érzékelhette. A bíró elsőre nem akarta megadni ezt a gólt, de aztán addig videóztak, amíg arra jutottak, hogy a labda teljes terjedelmével nem volt kint az alapvonalon. Íme, itt a döntő kép.

Kint volt, nem volt kint? Ez itt a kérdés… Fotó: FIFA

Mindazonáltal a németek kiesése nem akkora meglepetés, mint azt sokan gondolják. Hansi Flick csapata már a vb-selejtezőkön megdöccent, amikor hazai pályán kikapott Észak-Macedóniától. Aztán jöttek a Nemzetek Ligája-meccsek, ahol ugyanolyan szánalmas produkcióval rukkoltak elő, mint most, Katarban. Az általuk teljesen lenézett magyar válogatott négy pontot szerzett ellenük, a lipcsei meccsen Marco Rossi csapata győzött.

A dögkeselyűk ott köröztek a németek felett

Szinte biztos, hogy a német csapat kiesésében jelentős szerepe van annak, hogy a sport helyett más dolgokkal voltak elfoglalva. Az is biztos, hogy egy sportoló (legyen az német vagy japán), egy csapat identitását nagyban befolyásolják azok a dolgok, amelyekkel a németek foglalkoznak. Plusz: a német csapaton nagyon régen nem lehet érezni azt, hogy a nemzettudat érzése járja át őket. A japánoknál ezt sokkal jobban lehetett érezni.

Vagy amikor a magyar válogatott Lipcsében átszellemült arccal énekelte a magyar himnuszt, szinte látni lehetett, hogy azt a meccset nem a németek fogják megnyerni. Németország „repülőgép-fordultával” mehet haza erről a világbajnokságról.

A német sajtó sem kímélte meg a csapatot. A Bild első írásában a csapatot futballtörpének nevezte. A lap emlékeztetett arra, hogy három világverseny (két vb és egy Eb) ment le úgy, hogy a német csapat értékelhető eredményt ért volna el. 

02 December 2022, Qatar, Al-Chaur: Soccer: World Cup, Costa Rica - Germany, preliminary round, Group E, Matchday 3, Al-Bait Stadium, two spectators sit next to the crumpled German flag in the empty stands after the end of the match. Photo: Tom Weller/dpa (Photo by Tom Weller / dpa Picture-Alliance via AFP)
Két német szurkoló, nem akartak hinni a szemüknek. Fotó: DPA/Tom Weller

Jürgen Klinsmann, a német labdarúgó-válogatott korábbi szövetségi kapitánya kijelentette, hogy az együttes nem érdemelte meg a nyolcaddöntőbe kerülést. A szakember szerint a német szövetségnek a vb-szereplést ki kell elemeznie az elejétől a végéig, miközben a sajtó „hurrikánként” tombol a kiesés miatt. „Németország nem érdemelte meg a továbbjutást, mert mindhárom csoportmeccsén átmeneti állapotban futballozott, támadásban pedig nélkülözte a sikerhez szükséges hatékonyságot”.

Németország tehát úgy tűnt el a katari futballvébé első szakasza után, mintha ott sem lett volna. Ami a németeknek még nagyobb szívfájdalom volt, hogy igazából senkinek sem hiányoztak.

 

