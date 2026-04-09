Rendkívüli

Orbán Viktor: Mi vagyunk a többség + videó

Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 701,6 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -106,6 Ft / Gázolaj piaci ár: 812,4 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -197,4 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
PaksNB IKis KárolyHaraszti Zsolt

Váratlan paksi bejelentés, tizennégy év után visszatér a sikeredző

Régi ismerős tér vissza Paksra. A csapattal 2011-ben bajnoki ezüstérmes és Ligakupa-győztes Kis Károly ezúttal nem vezetőedzőnek érkezik, hanem Haraszti Zsolt ügyvezető közvetlen segítője lesz a Paksnál.

Magyar Nemzet
2026. 04. 09. 14:55
Kis Károly visszatért régi sikerei színhelyére
Kis Károly visszatért régi sikerei színhelyére Fotó: Gál Gábor Forrás: heol.hu
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Kis Károly a Paks története egyik legsikeresebb edzőjének számít: a 2010–2011-es idényben második lett a csapattal az NB I-ben, a Ligakupát pedig megnyerte a DVSC legyőzésével. Kis a 2012-es távozását követően, tizennégy év elteltével tér vissza egykori sikerei színhelyére – igaz, ezúttal más szerepkörben.

A Paks ezúttal nem játékossal erősített
Fotó: Hegedüs Róbert/MTI Fotószerkesztőség

A 61 esztendős szakembert váratlanul érte a megkeresés, de nagy örömmel mondott igent. Az elmúlt időszakban tudatosan készült a visszatérésre: életmódot váltott, fizikálisan és szellemileg is csúcsformában érzi magát.

– Nagyon örültem a lehetőségnek, egy olyan csapathoz tértem vissza, amely az utóbbi években is meghatározó volt az élvonalban. Számomra ez egy új időszak kezdete, teljesen megújulva, nagy lendülettel álltam bele a munkába – idézi a Heol.hu Kis Károlyt, akinek elsődleges feladata a játékosmegfigyelés és a szakmai döntések előkészítése lesz.

– A feladatom a játékosok feltérképezése és a szakmai stáb munkájának segítése. Fontos a fiatal szabálynak való megfelelés, így sok mérkőzést nézek meg, hogy naprakész legyek a mezőnyt illetően – tette hozzá.

A Paksnál örömmel fogadták a visszatérést

A klub ügyvezetője, Haraszti Zsolt hangsúlyozta, hogy a közös munka felelevenítése kézenfekvő volt, hiszen Kis Károly szakértelme megkérdőjelezhetetlen.

A klub második legeredményesebb edzőjéről beszélünk, akinek nagyon sokat köszönhet a Paks.

– Jelenleg az én munkámat segíti az átigazolandó játékosok feltérképezésével és szakmai tanácsokkal. Naponta egyeztetünk, és örömmel dolgozunk újra együtt – mondta az ügyvezető. Hozzátette: az edző felkészültségéhez és attitűdjéhez jobban illene a kispad, és bízik benne, hogy kap még fajsúlyos feladatot a magyar labdarúgásban.

Kis Károly legutóbb a Tiszakécskét irányította a 2023–2024-es idényben, de a Pakstól való távozása óta dolgozott a Szolnoknál, a Balassagyarmatnál, az Ajkánál és a Vasasnál is.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekMagyar Péter

Mit csinálna egy pszichopata „g…i nagy háború” estén?

Bayer Zsolt avatarja

Ugyanezt üvöltözné amúgy Weber meg Ursula is, ugyanarról a biztonságos helyről, és nagyon meg lennének elégedve magukkal.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu