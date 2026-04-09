Váratlan paksi bejelentés, tizennégy év után visszatér a sikeredző

Kis Károly a Paks története egyik legsikeresebb edzőjének számít: a 2010–2011-es idényben második lett a csapattal az NB I-ben, a Ligakupát pedig megnyerte a DVSC legyőzésével. Kis a 2012-es távozását követően, tizennégy év elteltével tér vissza egykori sikerei színhelyére – igaz, ezúttal más szerepkörben.

A Paks ezúttal nem játékossal erősített Fotó: Hegedüs Róbert/MTI Fotószerkesztőség

A 61 esztendős szakembert váratlanul érte a megkeresés, de nagy örömmel mondott igent. Az elmúlt időszakban tudatosan készült a visszatérésre: életmódot váltott, fizikálisan és szellemileg is csúcsformában érzi magát.

– Nagyon örültem a lehetőségnek, egy olyan csapathoz tértem vissza, amely az utóbbi években is meghatározó volt az élvonalban. Számomra ez egy új időszak kezdete, teljesen megújulva, nagy lendülettel álltam bele a munkába – idézi a Heol.hu Kis Károlyt, akinek elsődleges feladata a játékosmegfigyelés és a szakmai döntések előkészítése lesz.

– A feladatom a játékosok feltérképezése és a szakmai stáb munkájának segítése. Fontos a fiatal szabálynak való megfelelés, így sok mérkőzést nézek meg, hogy naprakész legyek a mezőnyt illetően – tette hozzá.

A Paksnál örömmel fogadták a visszatérést

A klub ügyvezetője, Haraszti Zsolt hangsúlyozta, hogy a közös munka felelevenítése kézenfekvő volt, hiszen Kis Károly szakértelme megkérdőjelezhetetlen.

A klub második legeredményesebb edzőjéről beszélünk, akinek nagyon sokat köszönhet a Paks.

– Jelenleg az én munkámat segíti az átigazolandó játékosok feltérképezésével és szakmai tanácsokkal. Naponta egyeztetünk, és örömmel dolgozunk újra együtt – mondta az ügyvezető. Hozzátette: az edző felkészültségéhez és attitűdjéhez jobban illene a kispad, és bízik benne, hogy kap még fajsúlyos feladatot a magyar labdarúgásban.

Kis Károly legutóbb a Tiszakécskét irányította a 2023–2024-es idényben, de a Pakstól való távozása óta dolgozott a Szolnoknál, a Balassagyarmatnál, az Ajkánál és a Vasasnál is.