Ronnie O’Sullivan jó előre megszervezte, hogyan lép le a vb-ről, a folytatásról hallgat
Ronnie O’Sullivan 9-4-re is vezetett John Higgins ellen a sznúker-világbajnokság nyolcaddöntőjében, végül mégis kikapott 13-12-re a Crucible színházban. A hétszeres világbajnok a vereség után őszintén beszélt arról, hogy már a mérkőzés előtt sem volt biztos a továbbjutásában, sőt előre lefoglalta a repülőjegyét haza. Arról nem beszélt, jövőre újra indul-e a tornán a nyolcadik vb-címe megszerzése reményében.
Higgins feltámadt, és már Neil Robertson ellen készül a sznúker-vb-n
John Higgins a mérkőzés után visszafogottan ünnepelt, pedig a fordítása a Crucible történetének egyik emlékezetes teljesítménye lehet. A skót klasszis 9-4-es hátrányból állt fel, a záró szakaszban három százas bréket is lökött, és ötödszörre is bejutott a vb-negyeddöntőbe az elmúlt öt évben.
Higgins elismerte, hogy az első két szakaszban nem játszott jól, O’Sullivan viszont nagyon erősnek tűnt, emiatt alárendelt szerepbe került. A skót szerint O’Sullivan olyan jól találta el a golyókat, hogy taktikailag is alkalmazkodnia kellett hozzá.
Azzal próbált esélyeket teremteni, hogy megnyitotta a golyókat, bízva abban, hogy O’Sullivan elhibáz néhány hosszú lökést.
Higgins azt is kiemelte, milyen különleges hangulatban játszottak a Crucible-ben: – Imádtam az utolsó szakaszt, amikor fej fej mellett mentünk Ronnie-val. Az ilyen alkalmakat meg kell becsülni.
A négyszeres világbajnok azonban gyorsan jelezte: hiába volt óriási győzelem, ez még csak második kör a tornán, és neki rövid pihenés után már a következő fordulóra kell készülnie, a negyeddöntőben az ausztrál Neil Robertson lesz az ellenfele.
A sznúker-vb keddi negyeddöntős programja
11.00: Shaun Murphy–Csao Hszin-tung (Zhao Xintong), 1. szakasz
11.00: Mark Allen–Barry Hawkins, 1. szakasz
15.30: John Higgins–Neil Robertson, 1. szakasz
15.30: Vu Ji-cö (Wu Yize)–Hossein Vafaei, 1. szakasz
20.00: Shaun Murphy–Csao Hszin-tung (Zhao Xintong), 2. szakasz
20.00: Mark Allen–Barry Hawkins, 2. szakasz
