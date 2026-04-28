Ronnie O’Sullivan jó előre megszervezte, hogyan lép le a vb-ről, a folytatásról hallgat

Ronnie O’Sullivan 9-4-re is vezetett John Higgins ellen a sznúker-világbajnokság nyolcaddöntőjében, végül mégis kikapott 13-12-re a Crucible színházban. A hétszeres világbajnok a vereség után őszintén beszélt arról, hogy már a mérkőzés előtt sem volt biztos a továbbjutásában, sőt előre lefoglalta a repülőjegyét haza. Arról nem beszélt, jövőre újra indul-e a tornán a nyolcadik vb-címe megszerzése reményében.

2026. 04. 28. 9:41
Ronnie O’Sullivan újabb kudarcot vallott Forrás: WST
Mégsem csak negatívan értékelte a teljesítményét. Azt is hozzátette, hogy a játéka jelenlegi állapotát biztatóbbnak érzi, mint az elmúlt években.

Ronnie O’Sullivan arról nem beszélt, jövőre újra indul-e a vb-n a nyolcadik vb-címe megszerzése reményében, amivel Stephen Hendryt elhagyva egyeduralkodó lehetne a sznúker történetében.

John Higgins a mérkőzés után visszafogottan ünnepelt, pedig a fordítása a Crucible történetének egyik emlékezetes teljesítménye lehet. A skót klasszis 9-4-es hátrányból állt fel, a záró szakaszban három százas bréket is lökött, és ötödszörre is bejutott a vb-negyeddöntőbe az elmúlt öt évben.

Higgins elismerte, hogy az első két szakaszban nem játszott jól, O’Sullivan viszont nagyon erősnek tűnt, emiatt alárendelt szerepbe került. A skót szerint O’Sullivan olyan jól találta el a golyókat, hogy taktikailag is alkalmazkodnia kellett hozzá.

Azzal próbált esélyeket teremteni, hogy megnyitotta a golyókat, bízva abban, hogy O’Sullivan elhibáz néhány hosszú lökést.

Higgins azt is kiemelte, milyen különleges hangulatban játszottak a Crucible-ben: – Imádtam az utolsó szakaszt, amikor fej fej mellett mentünk Ronnie-val. Az ilyen alkalmakat meg kell becsülni.

A négyszeres világbajnok azonban gyorsan jelezte: hiába volt óriási győzelem, ez még csak második kör a tornán, és neki rövid pihenés után már a következő fordulóra kell készülnie, a negyeddöntőben az ausztrál Neil Robertson lesz az ellenfele.

A sznúker-vb keddi negyeddöntős programja

  • 11.00: Shaun Murphy–Csao Hszin-tung (Zhao Xintong), 1. szakasz
  • 11.00: Mark Allen–Barry Hawkins, 1. szakasz
  • 15.30: John Higgins–Neil Robertson, 1. szakasz
  • 15.30: Vu Ji-cö (Wu Yize)–Hossein Vafaei, 1. szakasz
  • 20.00: Shaun Murphy–Csao Hszin-tung (Zhao Xintong), 2. szakasz
  • 20.00: Mark Allen–Barry Hawkins, 2. szakasz

 

