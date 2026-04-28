Ronnie O’Sullivan jó előre megszervezte, hogyan lép le a vb-ről, a folytatásról hallgat

John Higgins zsinórban ötödször negyeddöntős a sznúker-vb-n. Fotó: WST

Higgins feltámadt, és már Neil Robertson ellen készül a sznúker-vb-n

John Higgins a mérkőzés után visszafogottan ünnepelt, pedig a fordítása a Crucible történetének egyik emlékezetes teljesítménye lehet. A skót klasszis 9-4-es hátrányból állt fel, a záró szakaszban három százas bréket is lökött, és ötödszörre is bejutott a vb-negyeddöntőbe az elmúlt öt évben.

Higgins elismerte, hogy az első két szakaszban nem játszott jól, O’Sullivan viszont nagyon erősnek tűnt, emiatt alárendelt szerepbe került. A skót szerint O’Sullivan olyan jól találta el a golyókat, hogy taktikailag is alkalmazkodnia kellett hozzá.

Azzal próbált esélyeket teremteni, hogy megnyitotta a golyókat, bízva abban, hogy O’Sullivan elhibáz néhány hosszú lökést.

Higgins azt is kiemelte, milyen különleges hangulatban játszottak a Crucible-ben: – Imádtam az utolsó szakaszt, amikor fej fej mellett mentünk Ronnie-val. Az ilyen alkalmakat meg kell becsülni.

A négyszeres világbajnok azonban gyorsan jelezte: hiába volt óriási győzelem, ez még csak második kör a tornán, és neki rövid pihenés után már a következő fordulóra kell készülnie, a negyeddöntőben az ausztrál Neil Robertson lesz az ellenfele.