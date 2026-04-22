Ronnie O'Sullivan a 13., a szerdai varázslata negyven percig sem tartott

Megvan a 2026. évi sznúker-világbajnokság első fordulójának 13. továbbjutója is: Ronnie O'Sullivan a szerda délutáni második etapban mindössze három frémig és kevesebb mint negyven percig szórakoztatta a közönséget. A vb-t John Higgins ellen folytató rekordbajnok sikerével továbbra is minden kiemelt versenyben van Sheffieldben.

Magyar Nemzet
2026. 04. 22. 17:44
Ronnie O'Sullivan 1993 óta mindegyik vb-n szerepelt, szerdán 30. alkalommal is bejutott a második körbe
Ronnie O'Sullivan 1993 óta mindegyik vb-n szerepelt, szerdán 30. alkalommal is bejutott a második körbe Fotó: Xinhua/Lo Ping Fai
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A világranglista-12. Ronnie O'Sullivan a kínaiak egyetlen vb-újonca, Ho Kuo-csiang ellen mérkőzött meg a sznúker-világbajnokság első fordulójában. A sheffieldi Crucible Színházban kedd délután kezdődött el az összecsapásuk, és a hétszeres bajnok angol játékos 5-0-s előnyre tett szert, majd 7-2-re vezetett az első etap után. A szerdai folytatás sem okozott gondot O'Sullivannek: az ötvenéves klasszis remek teljesítménnyel 39 perc alatt megnyert további három frémet, így 10-2-es sikerrel jutott a következő körbe. Ott a négyszeres győztes John Higgins lesz az ellenfele, a skót kortárssal szemben 80. alkalommal játszik pályafutása során – a Ho elleni nyitányon lökött három darab százas brék és a mutatott játék alapján reménykedhetnek Ronnie O'Sullivan szurkolói.

John Higgins (balra) és Ronnie O'Sullivan vívja a 2026-os sznúker-vb nyolcaddöntőinek rangadóját Fotó: Imaginechina/Zhou Junxiang

Ronnie O'Sullivan a 13. (kiemelt) továbbjutó

A sznúker-vb 1977 óta Sheffieldben zajló történetében még egyszer sem fordult elő, hogy a nyolcaddöntőbe a tizenhat kiemelt mindegyike bejusson. Két olyan év – 1981 és 1983 – volt, amelyikben a világranglista első tizenhat helyezettje közül csupán egy búcsúzott a nyitókörben, és az elmúlt esztendőkben inkább az volt a jellemző, hogy majdnem a kiemeltek felét búcsúztatta a selejtezőből érkezett ellenfél.

Idén viszont más a helyzet. Ronnie O'Sullivan 13. játékosként biztosította a helyét a 2026-os világbajnokság nyolcaddöntőjében, és sikerével továbbra sem esett ki kiemelt játékos. Szerdán és csütörtökön még három párharcra kerül sor a tizenhat közé jutásért, és ha Mark Selby, Neil Robertson és Sze Csia-huj is továbbjut, akkor hibátlanok maradnak a kiemeltek. A négyszeres bajnok Selby a tavalyelőtti döntős Jak Jones ellen 7-2-re vezet, Sze a cikkünk megjelenésekor az első etapban jár, a 2010-es győztes Robertson pedig szerda este kezdi el a maga találkozóját.

Csütörtök délután már a 13 nyert frémig tartó nyolcaddöntők is elkezdődnek, a legnagyobb rangadót Higgins és O'Sullivan vívja egymással szombat estétől kezdve.

A 2026-os sznúker-vb nyolcaddöntői

  • Csao Hszin-tung (kínai, 1. kiemelt)–Ting Csün-huj (kínai, 16.)
  • Hsziao Kuo-tung (kínai, 9.)–Shaun Murphy (angol, 8.)
  • John Higgins (skót, 5.)–Ronnie O’Sullivan (angol, 12.)
  • Chris Wakelin (angol, 13.)–Neil Robertson (ausztrál, 4.)/Pang Csün-hszü (kínai)
  • Kyren Wilson (angol, 3.)–Mark Allen (északír, 14.)
  • Barry Hawkins (angol, 11.)–Mark Williams (walesi, 6.)
  • Mark Selby (angol, 7.)/Jak Jones (walesi)–Vu Ji-cö (kínai, 10.)
  • Sze Csia-huj (kínai, 15.)/Hosszein Vafaei (iráni)–Judd Trump (angol, 2.)

 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelektóta w

Tessék választani!

Bayer Zsolt avatarja

A lehetőségek: Petrás János, illetve Tóta W.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
