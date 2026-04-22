Ronnie O'Sullivan a 13., a szerdai varázslata negyven percig sem tartott

A világranglista-12. Ronnie O'Sullivan a kínaiak egyetlen vb-újonca, Ho Kuo-csiang ellen mérkőzött meg a sznúker-világbajnokság első fordulójában. A sheffieldi Crucible Színházban kedd délután kezdődött el az összecsapásuk, és a hétszeres bajnok angol játékos 5-0-s előnyre tett szert, majd 7-2-re vezetett az első etap után. A szerdai folytatás sem okozott gondot O'Sullivannek: az ötvenéves klasszis remek teljesítménnyel 39 perc alatt megnyert további három frémet, így 10-2-es sikerrel jutott a következő körbe. Ott a négyszeres győztes John Higgins lesz az ellenfele, a skót kortárssal szemben 80. alkalommal játszik pályafutása során – a Ho elleni nyitányon lökött három darab százas brék és a mutatott játék alapján reménykedhetnek Ronnie O'Sullivan szurkolói.

John Higgins (balra) és Ronnie O'Sullivan vívja a 2026-os sznúker-vb nyolcaddöntőinek rangadóját Fotó: Imaginechina/Zhou Junxiang

Ronnie O'Sullivan a 13. (kiemelt) továbbjutó

A sznúker-vb 1977 óta Sheffieldben zajló történetében még egyszer sem fordult elő, hogy a nyolcaddöntőbe a tizenhat kiemelt mindegyike bejusson. Két olyan év – 1981 és 1983 – volt, amelyikben a világranglista első tizenhat helyezettje közül csupán egy búcsúzott a nyitókörben, és az elmúlt esztendőkben inkább az volt a jellemző, hogy majdnem a kiemeltek felét búcsúztatta a selejtezőből érkezett ellenfél.

Idén viszont más a helyzet. Ronnie O'Sullivan 13. játékosként biztosította a helyét a 2026-os világbajnokság nyolcaddöntőjében, és sikerével továbbra sem esett ki kiemelt játékos. Szerdán és csütörtökön még három párharcra kerül sor a tizenhat közé jutásért, és ha Mark Selby, Neil Robertson és Sze Csia-huj is továbbjut, akkor hibátlanok maradnak a kiemeltek. A négyszeres bajnok Selby a tavalyelőtti döntős Jak Jones ellen 7-2-re vezet, Sze a cikkünk megjelenésekor az első etapban jár, a 2010-es győztes Robertson pedig szerda este kezdi el a maga találkozóját.

Csütörtök délután már a 13 nyert frémig tartó nyolcaddöntők is elkezdődnek, a legnagyobb rangadót Higgins és O'Sullivan vívja egymással szombat estétől kezdve.