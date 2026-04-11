Szoboszlai szavai rosszul öregedtek, Slot hátrasorolhatja őt, Kerkezt a kispadra rakhatja

Egy hete Szoboszlai Dominik arról beszélt, hogy milyen fontos hét következik a Liverpoolnak, kis túlzással mindent is elbukhat az együttes. „Az egész idényünk szempontjából a mostani lehet a legjobb vagy a legrosszabb hét” – mondta a Liverpool magyar sztárja, csapata pedig utóbbi felé jó úton halad… Mindez kezdődött egy hete a Manchester city elleni 4-0-s FA-kupa-kieséssel, majd szerdán folyatódott a Bajnokok Ligája negyeddöntőjében, ahol az odavágón az angolok úgy kaptak ki 2-0-ra a címvédő PSG otthonában, hogy kaput eltaláló lövésük sem volt. A harmadik felvonás ma, azaz szombat este következik 18.30-tól, a Fulham ellen a Premier League 32. fordulójában.

A Liverpool a PSG elleni BL-párharc között a bajnokságban lép pályára. Fotó: AFP/Anne-Christine Poujoulat

Arne Slot rossz mérlege a Fulham ellen

A Liverpoolnak a holland edző irányításával a mai lesz a negyedik meccse a londoni együttes ellen, ugyanakkor idáig a Liverpool egyiket sem nyerte meg. Emlékezetes a két csapat januári összecsapása, ahol Cody Gakpo hiába szerezte meg a vezetést a Vörösöknek a hosszabbításban, a 31 éves Harrison Reed a lefújás előtti pillanatokban élete gólját lőtte 25 méterről, így lett 2-2 a mérkőzés.

Az azt megelőző idényben az Anfielden szintén 2-2 lett a találkozójuk – ott a Liverpool mentett pontot a hajrába az azóta lehunyt Diogo Jota révén –, majd Londonban a Fulham nyert 3-2-re áprilisban, szinte napra pontosan egy éve.