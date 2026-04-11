Szoboszlai szavai rosszul öregedtek, Slot hátrasorolhatja őt, Kerkezt a kispadra rakhatja

Egy hét alatt három vereség óriási mélység lenne a Liverpoolnál. Szoboszlai Dominikék ezen tény ellen is játszanak ma este a Fulham ellen a Premier League 32. fordulójában. A 18.30-kor kezdődő meccs kapcsán Arne Slot vezetőedzőnek ismét a védelem összeállítása tűnik a legnehezebbnek: a holland a saját hibája miatt könnyen lehet, hogy ismét Szoboszlai Dominikot nevezi jobb-bekknek, míg a túloldalt a minap a távozását bejelentő Andy Robertson kezdhet Kerkez Milos helyett.

Magyar Nemzet
2026. 04. 11. 6:35
Szoboszlai Dominik lehet Arne Slot megmentője a Fulham elleni bajnokin is
Egy hete Szoboszlai Dominik arról beszélt, hogy milyen fontos hét következik a Liverpoolnak, kis túlzással mindent is elbukhat az együttes. „Az egész idényünk szempontjából a mostani lehet a legjobb vagy a legrosszabb hét” – mondta a Liverpool magyar sztárja, csapata pedig utóbbi felé jó úton halad… Mindez kezdődött egy hete a Manchester city elleni 4-0-s FA-kupa-kieséssel, majd szerdán folyatódott a Bajnokok Ligája negyeddöntőjében, ahol az odavágón az angolok úgy kaptak ki 2-0-ra a címvédő PSG otthonában, hogy kaput eltaláló lövésük sem volt. A harmadik felvonás ma, azaz szombat este következik 18.30-tól, a Fulham ellen a Premier League 32. fordulójában.

A Liverpool a PSG elleni BL-párharc között a bajnokságban lép pályára
Arne Slot rossz mérlege a Fulham ellen

A Liverpoolnak a holland edző irányításával a mai lesz a negyedik meccse a londoni együttes ellen, ugyanakkor idáig a Liverpool egyiket sem nyerte meg. Emlékezetes a két csapat januári összecsapása, ahol Cody Gakpo hiába szerezte meg a vezetést a Vörösöknek a hosszabbításban, a 31 éves Harrison Reed a lefújás előtti pillanatokban élete gólját lőtte 25 méterről, így lett 2-2 a mérkőzés.

Az azt megelőző idényben az Anfielden szintén 2-2 lett a találkozójuk – ott a Liverpool mentett pontot a hajrába az azóta lehunyt Diogo Jota révén –, majd Londonban a Fulham nyert 3-2-re áprilisban, szinte napra pontosan egy éve. 

A mostani mérkőzésük a Liverpoolnak különösen fontos lesz, ugyanis a két csapatot csak öt pont választja el a tabellán. Az ötödik – már BL-indulást érő – Pool egy győzelemmel a most kilencedik riválisát talán végleg leszakítani az utolsó BL-helyért folytatott harcban.

Szoboszlai járhat megint rosszul?

Arne Slot a pénteki sajtótájékoztatón a sérültekről is beszélt, s elmondta a brazil kapus, Alisson továbbra sem elérhető, emellett megtörténhet, hogy a szerdai BL-meccset végigjátszó Jeremie Frimping és Joe Gomez sem bír kezdeni hétvégén. Mindez szinte borítékolható volt, miután a holland nem cserélte le őket a hajrában, ugyanis Frimpong legutóbb januárban töltött a pályán 90 percet. Míg Gomez március 15-én a Tottenham elleni meccset végigjátszotta, de utána kétszer is csak a kispadon ült. 

Slot tehát hibázott, amelynek kárvallottja ezúttal is Szoboszlai Dominik lehet, hiszen a jobbhátvédposzton ő jöhet ismételten szóba.

Kerkez Milos Párizsban kezdett, de vajon szombaton Liverpoolban is fog?
Kerkez vagy a búcsúzó Robertson kap esélyt?

A védelem másik oldalán pedig nagy kérdés, hogy a csütörtökön a távozását az idény végén bejelentő Andy Robertson vagy ezúttal is Kerkez kap-e lehetőséget. Nem egyértelmű, hogy a magyar védő kezd az Anfielden, ugyanis Slotnak némiképp a keddi BL-visszavágóra is figyelnie kell, a kettő közül könnyen lehet, hogy valamelyiken Robertson fog kezdeni, aki szerdán Párizsban csak a hajrában állt be a magyar védő helyett.

Mohamed Szalah esete is érdekes, ugyanis az egyiptomi szerdán végig a kispadon ült a PSG ellen, Slot többször elküldte melegíteni, de nem cserélte be. A játékosmenedzselés iskolapéldája aligha ez lesz, ugyanakkor meglepő lenne, ha a nyáron távozó egyiptomit megint a kispadra ültetné, főleg hazai pályán, ahol a liverpooli pulpitus ez ellen fel is szólalna.

Apropó, közönség. A szombati találkozó különlegessége lesz az is, hogy a szurkolók a vezetőség elleni tüntetéssorozatba kezdenek, ugyanis a következő idénytől a jegyárak emelkedni fognak. A legendás, kapu mögötti szektorban, a The Kopban 2010 után először drágulnak a belépők, ezért szombaton már semmilyen zászló vagy molinó sem lesz a lelátón.

Premier League, 32. forduló

Péntek:

  • West Ham United–Wolves, 21.00

Szombat:

  • Arsenal–AFC Bournemouth, 13.30 (tv: Spíler1)
  • Brentford–Everton, 16.00 (tv: Spíler1)
  • Burnley–Brighton & Hove Albion, 16.00
  • Liverpool–Fulham, 18.30 (tv: Spíler1)

Vasárnap:

  • Crystal Palace–Newcastle United, 15.00
  • Nottingham Forest–Aston Villa, 15.00
  • Sunderland–Tottenham Hotspur, 15.00 (tv: Spíler1)
  • Chelsea–Manchester City, 17.30 (tv: Match4)

Hétfő:

  • Manchester United–Leeds, 21.00 (tv: Match4)

