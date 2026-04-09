Varga Barnabás sorsa eldőlt? A két edző teljesen szembement egymással

Az AEK Athén jó előjelekkel készülhet a Rayo Vallecano elleni mai mérkőzésre, miután múlt hét végén idegenben nyerte meg 1-0-ra a bajnokságban az Olimpiakosz elleni rangadót, és ez a siker pedig könnyen eldöntheti a görög bajnoki cím sorsát, hiszen az AEK előnye így már öt pont a tabella élén a PAOK és az Olimpiakosz előtt. A magyar válogatott márciusi felkészülési meccseit sérülés miatt kihagyó Varga Barnabás a kezdőcsapatban kapott helyet, a 81. percig volt a pályán. A görög szakértők azt várják, hogy Marko Nikolics vezetőedző ugyanazt a tizenegyet jelöli majd a kezdőbe a madridi meccsre is, amely a bajnoki rangadón nyert, azaz várhatóan Varga Barnabás is az első perctől a pályán lehet.

Inigo Pérez, a Rayo Vallecano edzője Konferencialiga-trófeára tör, ehhez a negyeddöntőben Varga Barnabás csapata, az AEK Athén ellen kell továbbjutniuk a spanyoloknak. Fotó: Anadolu via AFP/Kemal Ceylan

Biztosra persze nem vehetjük, hogy ebből a szempontból eldőlt a magyar támadó sorsa, Nikolics a sajtótájékoztatón inkább az AEK Athén madridi céljáról beszélt.

Varga Barnabás csapata, az AEK Athén nagy menetelése

– Tavaly nyáron senki sem gondolta volna, hogy itt leszünk, de az álmok azért vannak, hogy megvalósítsuk őket – mondta a szerb szakember, arra utalva, hogy az AEK-nek már a selejtező második fordulójában pályára kellett lépnie, mégis eljutott a legjobb nyolc közé a Konferencialigában.

A két csapat továbbjutási esélye 50-50 százalék, szeretnénk egy extra százalékot hozzátenni ehhez az athéni visszavágó előtt

– folytatta óvatosan Nikolics.