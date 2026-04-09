Varga Barnabás sorsa eldőlt? A két edző teljesen szembement egymással

A Bajnokok Ligája mellett az Euró­pa-ligában és a Konferencialigában is eljött a negyeddöntős párharcok ideje. Utóbbi sorozatban két magyar támadó is pályára léphet ma, de közülük Varga Barnabás, az AEK Athén játékosa az, akire főszerep várhat, Kovács Bendegúz esetében már az is nagy szó, hogy bekerült az AZ Alkmaar keretébe. Varga Barnabás várhatóan kezd a görög csapatban, amelynek vezetőedzője, Marko Nikolics szélsőségesen apró célt tűzött ki a meccsre, ellentétben spanyol kollégájával, Inigo Pérezzel.

2026. 04. 09. 5:25
Varga Barnabás és társai jó hangulatban készülhetnek az AEK Athén és a Rayo Vallecano Konferencialiga-meccsére Fotó: Facebook
Az AEK Athén jó előjelekkel készülhet a Rayo Vallecano elleni mai mérkőzésre, miután múlt hét végén idegenben nyerte meg 1-0-ra a bajnokságban az Olimpiakosz elleni rangadót, és ez a siker pedig könnyen eldöntheti a görög bajnoki cím sorsát, hiszen az AEK előnye így már öt pont a tabella élén a PAOK és az Olimpiakosz előtt. A magyar válogatott márciusi felkészülési meccseit sérülés miatt kihagyó Varga Barnabás a kezdőcsapatban kapott helyet, a 81. percig volt a pályán. A görög szakértők azt várják, hogy Marko Nikolics vezetőedző ugyanazt a tizenegyet jelöli majd a kezdőbe a madridi meccsre is, amely a bajnoki rangadón nyert, azaz várhatóan Varga Barnabás is az első perctől a pályán lehet.

MADRID, SPAIN - MARCH 18: Rayo Vallecano head coach Inigo Perez and player Jorge de Frutos (not seen) hold a press conference at Vallecas Stadium ahead of the UEFA Europa Conference League Round of 16 second leg match against Samsunspor, in Madrid, Spain, on March 18, 2026. Kemal Ceylan / Anadolu (Photo by Kemal Ceylan / Anadolu via AFP)
Inigo Pérez, a Rayo Vallecano edzője Konferencialiga-trófeára tör, ehhez a negyeddöntőben Varga Barnabás csapata, az AEK Athén ellen kell továbbjutniuk a spanyoloknak. Fotó: Anadolu via AFP/Kemal Ceylan

Biztosra persze nem vehetjük, hogy ebből a szempontból eldőlt a magyar támadó sorsa, Nikolics a sajtótájékoztatón inkább az AEK Athén madridi céljáról beszélt.

Varga Barnabás csapata, az AEK Athén nagy menetelése

– Tavaly nyáron senki sem gondolta volna, hogy itt leszünk, de az álmok azért vannak, hogy megvalósítsuk őket – mondta a szerb szakember, arra utalva, hogy az AEK-nek már a selejtező második fordulójában pályára kellett lépnie, mégis eljutott a legjobb nyolc közé a Konferencialigában.

A két csapat továbbjutási esélye 50-50 százalék, szeretnénk egy extra százalékot hozzátenni ehhez az athéni visszavágó előtt

– folytatta óvatosan Nikolics.

Óvatosságról szó sem volt a túloldalon. A Rayo Vallecano vezetőedzője, Inigo Pérez alaposan túltekintett az AEK Athén elleni párharcon:

Képesek vagyunk megnyerni a Konferencialigát.

Ennél nagyobb különbség nem is lehetett volna a két edző nyilatkozata között.

Kl: Varga Barnabás mellett Kovács Bendegúz is játszik?

Varga Barnabás eddig egyetlen Konferencialiga-meccsen szerepelt az AEK-ben, azon hamar gólt szerzett a Celje otthonában. Kovács Bendegúz nemhogy Kl-mérkőzésen, egyetlen találkozón sem játszott még az AZ Alkmaar első számú csapatában, most azonban megkaphatja a lehetőséget, miután a tizenkilenc éves csatár bekerült a holland klub keretébe a Sahtar Doneck elleni párharcra. Kovács az ifi BL-ben kilenc, a holland másodosztályú tartalékcsapatban hét gólt lőtt az idényben, s a keretbe kerülése akkor is nagy szó, ha nem várható, hogy főszereplő legyen.

Konferencialiga, negyeddöntő, első mérkőzések

  • Rayo Vallecano (spanyol)–AEK Athén (görög) 18.45
  • Sahtar Doneck (ukrán)–AZ Alkmaar (holland) 21.00
  • Crystal Palace (angol)–Fiorentina (olasz) 21.00
  • FSV Mainz 05 (német)–Racing Strasbourg (francia) 21.00

A második számú sorozatban, az ­Európa-ligában egy negyeddöntős mérkőzést már tegnap megrendeztek, a két portugál csapatnak, a Bragának és az FC Portónak – így volt ez a Braga Ferencváros elleni nyolcaddöntőjében is – ki kellett térniük egymás elől, azaz nem játszhatnak azonos napon.

A Braga és a Real Betis szerdai döntetlenje után a másik három negyeddöntő első felvonását ma rendezik: a német Freiburg a spanyol Celta Vigót fogadja, az FC Porto az angol Nottingham Forestet, az olasz Bologna pedig a Premier League-ben negyedik, az Európa-liga talán legnagyobb favoritjának számító Aston Villát látja vendégül.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Hegyi Zoltán
idezojelekrobbantás

Aljas és szimbolikus húsvéti üzenet

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – Volt mit mesélni J. D. Vance-nek.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu