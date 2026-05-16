Schäfer bombagólja vitte el a show-t a Bundesliga zárófordulójában

Utolsó felvonásához érkezett a német labdarúgó-bajnokság 2025/2026-os szezonja. A Bundesliga zárófórdulójában még két nyitott kérdés maradt: a VfB Stuttgart, Hoffenheim és a Bayer Leverkusen hármasból ki fogja elérni a negyedik Bajnokok Ligája-indulást érő helyet illetve a Heidenheim, a Wolfsburg és St. Pauli közül melyik két csapat esik ki biztosan a német élvonalból. A negyedik BL-t érő helyezést Stuttgart szerezte meg végül, a Heidenheim és a St. Pauli búcsúzott az első osztálytól, a Wolfsburg osztályozót játszhat. Az Union Berlin magyar válogatott játékosa Schäfer András is betalált az Union Berlinben, ráadásul szépségdíjas gólt lőtt és egy gólpasszt is adott.

2026. 05. 16. 17:50
Schäfer András óriási gólt rúgott a Bundesliga zárófordulójában Fotó: SOEREN STACHE Forrás: DPA
Nikolas Nartey révén már kettővel vezetett a Stuttgart a Frankfurt otthonában
Nikolas Nartey révén már kettővel vezetett a Stuttgart a Frankfurt otthonában. Fotó: KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

A Mönchengladbach - Hoffenheim meccs első félidője 2-0-ás hazai vezetéssel zárult, a Stuttgart  Nikolas Nartey révén újra betalált a hosszabbításban, így kétgólos előnyre tett szertt a Frankfurt otthonában. A hazai pályán játszó Leverkusen kisebb meglepetésre nem tudott gólt szerezni az első félidőben a Hamburg ellen. Ekkor a negyedik helyen álló Stuttgart tűnt BL-indulónak a következő idényben.

Schäfer óriási gólt lőtt, Bl-be jutott a Stuttgart

A második félidő szörnyen indult a vendég Hoffenheim számára Mönchengladbach ellen: Tim Lemperle egy durva szabálytalanság után megkapta a második sárgáját a 46. percben, ami után piros lappal kiállította őt a játékvezető. A kétgólos hátrányban lévő Hoffenheimnek ekkor már végleg elúszni látszott a negyedik hely megszerzésének lehetősége. A Leverkusennek sem állt jó a szénája hazai pályán: a Hamburg Fábio Vieira tizenhatoson kívűlről leadott lövésével vezetést szerzett a Hamburg a 61. percben.

Közben szerencsére egy szép magyar gólnak is örülhettünk: az Union Berlin-Augsburg tétnélküli találkozón a magyar válogatott Schäfer András az 54. percben egy szépségdíjas gól lőtt, a középpályás egy gyönyörű külső lövéssel lőtte ki a kapu bal felső sarkát. A hazaiak ekkor már 3-0-ra vezettek, végül 4-0-ra nyertek.  Schäfer egy gólpasszt is kiosztott a meccsen.
 

Időközben a Frankfurt Burkardt tizenegyesével a 72. percben szépített, de még mindig vezetett a Stuttgart, amely végül. A Leverkusen Quansah 79. percben szerzett góljával egyenlített a Hamburg ellen, a vége 1-1- lett. A tíz emberrel küzdő Hoffenheim közben teljesen összesett, a Gladbach Diks és Hack góljával 4-0-ra nyerni tudott ellenük. A Frankfurt közben újabb tizenegyest rúghatott, Burkardt lába ezúttal sem remegett meg. 

A 2-2-es végeredménnyel a Stuttgart egy ponttal megelőzte a Hoffenheimet, így ők lettek a negyedikek, amely BL-indulást ért nekik jövőre. A Hoffenheim és a Leverkusen az Európa-ligában indulhat majd, a Freiburg a Konferencia-liga selejtezőjében.

 A Wolfsburg osztályozót játszhat a másodosztály harmadik helyezettjével, Heidenheim és a St. Pauli kiesett a német első osztályból. A Bayern München 5-1-re nyerni tudott, így mindössze 34 mérkőzés alatt 122 gólt termeltek a Bundesligában. Ezzel sikerült megelőzni a 38 mérkőzésen 121 találatot összehozó Real Madridot, azaz új rekordot értek el.

 

Bundesliga, 34. (utolsó) forduló
 

Bayern München-1. FC Köln 5-1 (3-1)

Bayer Leverkusen-Hamburger SV 1-1 (0-0)

Eintracht Frankfurt-VfB Stuttgart 2-2 (0-2) 

Freiburg-RB Leipzig 4-1 (2-1)

Werder Bremen-Borussia Dortmund 0-2 (0-0)

Borussia Mönchengladbach-Hoffenheim 4-0 (2-0) 

Union Berlin-Augsburg 4-0 (2-0)

St. Pauli-Wolfsburg 1-3 (0-1)

Heidenheim-FSV Mainz 0-2 (0-2)

A végeredmény:

1. Bayern München 89 pont

2. Borussia Dortmund 73

3. RB Leipzig 65

4. VfB Stuttgart 62

5. Hoffenheim 61

6. Bayer Leverkusen 59

7. SC Freiburg 47

8. Eintracht Frankfurt 44

9. Augsburg 43

10. FSV Mainz 40

11. Union Berlin 39

12. Borussia Mönchengladbach 38

13. Hamburger SV 38

14. 1. FC Köln 32

15. Werder Bremen 32

16. VfL Wolfsburg 29

17. Heidenheim 26

18. St. Pauli 26


