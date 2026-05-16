Schäfer bombagólja vitte el a show-t a Bundesliga zárófordulójában

Nikolas Nartey révén már kettővel vezetett a Stuttgart a Frankfurt otthonában. Fotó: KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

A Mönchengladbach - Hoffenheim meccs első félidője 2-0-ás hazai vezetéssel zárult, a Stuttgart Nikolas Nartey révén újra betalált a hosszabbításban, így kétgólos előnyre tett szertt a Frankfurt otthonában. A hazai pályán játszó Leverkusen kisebb meglepetésre nem tudott gólt szerezni az első félidőben a Hamburg ellen. Ekkor a negyedik helyen álló Stuttgart tűnt BL-indulónak a következő idényben.

Schäfer óriási gólt lőtt, Bl-be jutott a Stuttgart

A második félidő szörnyen indult a vendég Hoffenheim számára Mönchengladbach ellen: Tim Lemperle egy durva szabálytalanság után megkapta a második sárgáját a 46. percben, ami után piros lappal kiállította őt a játékvezető. A kétgólos hátrányban lévő Hoffenheimnek ekkor már végleg elúszni látszott a negyedik hely megszerzésének lehetősége. A Leverkusennek sem állt jó a szénája hazai pályán: a Hamburg Fábio Vieira tizenhatoson kívűlről leadott lövésével vezetést szerzett a Hamburg a 61. percben.

Közben szerencsére egy szép magyar gólnak is örülhettünk: az Union Berlin-Augsburg tétnélküli találkozón a magyar válogatott Schäfer András az 54. percben egy szépségdíjas gól lőtt, a középpályás egy gyönyörű külső lövéssel lőtte ki a kapu bal felső sarkát. A hazaiak ekkor már 3-0-ra vezettek, végül 4-0-ra nyertek. Schäfer egy gólpasszt is kiosztott a meccsen.



Időközben a Frankfurt Burkardt tizenegyesével a 72. percben szépített, de még mindig vezetett a Stuttgart, amely végül. A Leverkusen Quansah 79. percben szerzett góljával egyenlített a Hamburg ellen, a vége 1-1- lett. A tíz emberrel küzdő Hoffenheim közben teljesen összesett, a Gladbach Diks és Hack góljával 4-0-ra nyerni tudott ellenük. A Frankfurt közben újabb tizenegyest rúghatott, Burkardt lába ezúttal sem remegett meg.

A 2-2-es végeredménnyel a Stuttgart egy ponttal megelőzte a Hoffenheimet, így ők lettek a negyedikek, amely BL-indulást ért nekik jövőre. A Hoffenheim és a Leverkusen az Európa-ligában indulhat majd, a Freiburg a Konferencia-liga selejtezőjében.

A Wolfsburg osztályozót játszhat a másodosztály harmadik helyezettjével, Heidenheim és a St. Pauli kiesett a német első osztályból. A Bayern München 5-1-re nyerni tudott, így mindössze 34 mérkőzés alatt 122 gólt termeltek a Bundesligában. Ezzel sikerült megelőzni a 38 mérkőzésen 121 találatot összehozó Real Madridot, azaz új rekordot értek el.