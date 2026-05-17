Roland Garros: minden, amit tudni kell a salakpályás Grand Slam-tornáról

A női egyes versenyben várhatóan négy korábbi bajnok játszik: a címvédő Coco Gauff, a 2017-es győztes Jelena Ostapenko, a 2021-es bajnok Barbora Krejcíková és a négyszeres Roland Garros-győztes Iga Swiatek. Utóbbit legutóbbi, 2024-es sikere után arra is esélyesnek tartották, hogy megdöntse Chris Evert rekordját, aki 1974 és 1986 között hét Roland Garros-trófeát szerzett.

Ki a Roland Garros legnagyobb esélyese?

Swiatek salakpályás dominanciája azonban a 2024-es Roland Garros óta megszűnt, azóta még tornadöntője sincs a borításon, így hosszú évek óta először nem egyértelmű esélyesként érkezik Párizsba. A címvédő Coco Gauff idén is jó formát mutatott salakon, a tavalyi döntőt elveszítő világelső, Arina Szabalenka kevésbé. Az egyetlen női teniszező, aki már két salakpályás tornát is nyert idén, az ukrán Marta Kosztyuk volt, ő viszont Grand Slam-tornán még elődöntőt sem játszott soha.

A férfiaknál jóval egyszerűbb a képlet, különösen Alcaraz távollétében: ha nem Jannik Sinner nyer, az szenzáció. Az olasz világelső rekordot jelentő győzelmi sorozatot produkált az elmúlt hónapokban, bár a nagy menetelést ki kell pihennie a Roland Garros előtti héten. Ha Sinner valóban győz, eléri ugyanazt, mint az év elején Alcaraz, az olasznak is meglesz a karrier Grand Slam – az Australian Opent már kétszer is megnyerte, Wimbledonból és a US Openről egy-egy trófeája van.

Mit érhet el Novak Djokovics Párizsban?

Bár a torna idején már harminckilenc éves lesz, továbbra sem írható le Novak Djokovics. A 24 Grand Slam-trófeájával csúcstartó szerb teniszlegenda a legutóbbi öt GS-tornán kivétel nélkül eljutott az elődöntőig, idén Ausztráliában éppen Sinnert legyőzve a fináléig is.