Roland GarrosNovak DjokovicsteniszJannik SinnerCarlos Alcaraz

Roland Garros: minden, amit tudni kell a salakpályás Grand Slam-tornáról

Május 18-án már a selejtezős meccseken teniszeznek a párizsi Roland Garros komplexumban, a főtáblás küzdelmek május 24-én kezdődnek el a salakpályás Grand Slam-tornán. A férfiaknál a címvédő Carlos Alcaraz sérülés miatt nem indul, a világelső Jannik Sinner a karrier Grand Slam, Novak Djokovics a 25. GS-trófea céljával játszik. A női címvédő Coco Gauff, a négyszeres bajnok Iga Swiatek két éve döntőt sem vívott salakon. A magyarok közül Marozsán Fábián, Fucsovics Márton, Bondár Anna és Udvardy Panna egyesben és párosban is főtáblás, Gálfi Dalma egyesben, Stollár Fanny párosban indul, Piros Zsombor a selejtezős mezőny tagja.

Magyar Nemzet
2026. 05. 17. 6:30
Tavaly Carlos Alcaraz meccslabdákról fordítva elképesztő Roland Garros-döntőt nyert Jannik Sinner ellen, idén viszont a spanyol címvédő sérülés miatt nem indul Fotó: NurPhoto via AFP/Szaniszló Róbert
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A női egyes versenyben várhatóan négy korábbi bajnok játszik: a címvédő Coco Gauff, a 2017-es győztes Jelena Ostapenko, a 2021-es bajnok Barbora Krejcíková és a négyszeres Roland Garros-győztes Iga Swiatek. Utóbbit legutóbbi, 2024-es sikere után arra is esélyesnek tartották, hogy megdöntse Chris Evert rekordját, aki 1974 és 1986 között hét Roland Garros-trófeát szerzett.

Ki a Roland Garros legnagyobb esélyese?

Swiatek salakpályás dominanciája azonban a 2024-es Roland Garros óta megszűnt, azóta még tornadöntője sincs a borításon, így hosszú évek óta először nem egyértelmű esélyesként érkezik Párizsba. A címvédő Coco Gauff idén is jó formát mutatott salakon, a tavalyi döntőt elveszítő világelső, Arina Szabalenka kevésbé. Az egyetlen női teniszező, aki már két salakpályás tornát is nyert idén, az ukrán Marta Kosztyuk volt, ő viszont Grand Slam-tornán még elődöntőt sem játszott soha.

A férfiaknál jóval egyszerűbb a képlet, különösen Alcaraz távollétében: ha nem Jannik Sinner nyer, az szenzáció. Az olasz világelső rekordot jelentő győzelmi sorozatot produkált az elmúlt hónapokban, bár a nagy menetelést ki kell pihennie a Roland Garros előtti héten. Ha Sinner valóban győz, eléri ugyanazt, mint az év elején Alcaraz, az olasznak is meglesz a karrier Grand Slam – az Australian Opent már kétszer is megnyerte, Wimbledonból és a US Openről egy-egy trófeája van.

Mit érhet el Novak Djokovics Párizsban?

Bár a torna idején már harminckilenc éves lesz, továbbra sem írható le Novak Djokovics. A 24 Grand Slam-trófeájával csúcstartó szerb teniszlegenda a legutóbbi öt GS-tornán kivétel nélkül eljutott az elődöntőig, idén Ausztráliában éppen Sinnert legyőzve a fináléig is.

Az idő semmiképpen sem neki dolgozik, Alcaraz hiánya viszont a ő esélyeit is növeli, hogy megszerezze a példátlan 25. Grand Slam-trófeáját – a nők között Margaret Court ugyanúgy 24 sikerrel tartja a csúcsot, mint a férfiak között Djokovics.

Magyarok a Roland Garroson

A Roland Garros a magyar tenisz történetében is különleges helyet tölt be, hiszen volt bajnokunk férfi egyesben (Asbóth József, 1947), női egyesben (Körmöczy Zsuzsa, 1958), férfi párosban (Taróczy Balázs, 1981) és női párosban (Temesvári Andrea, 1986, illetve Babos Tímea, 2019 és 2020) is.

Hasonló sikerben idén aligha reménykedhetünk, de azért jónéhány honfitársunknak szoríthatunk a Roland Garros során. Férfi egyesben Marozsán Fábián és Fucsovics Márton is alanyi jogon főtáblás, hozzájuk a selejtezőből igyekszik csatlakozni Piros Zsombor. Marozsán és Fucsovics párosban is szerepel a rajtlistán, előbbi az olasz Mattia Bellucci, utóbbi az amerikai Marcos Giron oldalán.

Női egyesben Bondár Anna, Udvardy Panna és Gálfi Dalma is a főtáblán kezd, közülük Bondár és Udvardy párosban is indul, előbbi a lengyel Magdalena Frech, utóbbi az ukrán Olekszandra Olijnyikova oldalán. Párosban versenyez Stollár Fanny is Párizsban, ő az amerikai Asia Muhammaddal várhatóan tizedik kiemeltként szerepel a Roland Garroson.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Sitkei Levente
idezojelekKutyapárt

A demokrácia szégyene

Sitkei Levente avatarja

LANGY ESŐK JÖNNEK – A Kutyapárt alapvetően egy antidemokratikus közösség.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.