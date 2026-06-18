Megint csak ballaszt lesz Cristiano Ronaldo a portugál válogatottban?
A csoportmérkőzések első fordulója befejeződött a labdarúgó-világbajnokságon, az utolsó négy meccsre is maradt érdekesség. Cristiano Ronaldo és Portugália nem tudta legyűrni a Kongói Demokratikus Köztársaság válogatottját, amely azért vaskos meglepetés. Még meglepőbb volt, amit Anglia a második félidőben produkált a legutóbbi vb-bronzérmes ellen: egy addig nyílt meccsen Harry Kane és társai lesöpörték a horvátokat. Az első kör utolsó csoportmeccsén Kolumbia is nyerni tudott. Nincs megállás, csütörtökön jönnek a második kör első mérkőzései.
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