ETO FCTóth RajmundVitális MilánEfraín JuárezBL-selejtező

Az ETO új edzője boldogan épít a Borbély Balázstól kapott alapokra

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Hosszú évek után megszakadt a sorozat: idén nyáron nem a Ferencváros, hanem az ETO FC méreti meg magát magyar bajnokként a labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezőjében. A győri csapat új vezetőedzővel és sportigazgatóval, viszont az eddigiek alapján a tavalyihoz nagyon hasonló játékoskerettel készül a BL-selejtezőre, amelyet az izlandi Víkingur ellen kezd meg július 7-én. A Borbély Balázs helyére érkezett mexikói vezetőedző, Efraín Juárez elégedett az ETO élén töltött első napjai után.

Koczó Dávid
2026. 06. 26. 6:05
Vitális Milán, az NB I előző kiírásának legjobb játékosa továbbra is az ETO FC színeiben készül, immár Efraín Juárez edző irányítása alatt, BL-selejtezőre Fotó: Mirkó István
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Az immár egyaránt magyar válogatott Tóth Rajmund és Vitális Milán viszont egyelőre maradt, bár akadnak kérőik, de az ETO-nál egyelőre kivárnak, Nadir Benbuali árát pedig még feljebb srófolhatja a világbajnokság, ahol Jordánia ellen egy gólt már szerzett az algériai támadó.

Ugyanakkor Algéria esetleges jó szereplése azt is jelentheti, hogy Benbuali a vb miatt lemarad a Víkingur ellen BL-selejtezőről, vagy legalább annak első felvonásáról.

Schön Szabolcs marad, a tavalyi kölcsönjáték után a győriek végleg megszerezték az angol másodosztályba feljutott Boltontól, s a két kapus, Samuel Petrás és Megyeri Balázs szerződéshosszabbítását is bejelentette már a klub.

Milyen futballra kell számítani Juárez alatt a győriektől?

Juárez – akinek érkezése után alaposan megnőtt a mexikói drukkerek aktivitása az ETO FC közösségimédia-felületein – ausztriai edzőtáborban dolgozhatott először új csapatával, ahol a győriek előbb 2-2-es döntetlent játszottak az osztrák Grazer AK ellen, majd 2-1-re legyőzték azt a szerbiai Vojvodinát, amely az Európa-liga selejtezőjét a Ferencváros ellen kezdi majd.

– Szuper játékosok alkotják a keretet, érzem bennük a tüzet és a lelkesedést ahhoz, hogy folyamatosan fejlődjenek, és hogy elérjék a kitűzött célokat. Le vagyok nyűgözve: remek fizikai állapotba kerültek, felkészültek. Látom, hogy intenzíven futballozó csapathoz érkeztem – jellemezte a győri állapotokat Juárez, majd saját játékfilozófiájáról is elárult néhány részletet. – Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogyan reagál a csapat a különböző játékhelyzetekben. 

Azt szeretnénk, hogy a labdát a lehető legközelebb szerezzük vissza ahhoz a ponthoz, ahol azt elveszítettük, és onnan támadjuk a szabad területeket.

 Emellett gyorsan váltogatjuk a játék irányát egyik oldalról a másikra – mondta.

A győri csapat immár itthon készül az idényre, Juárez további felkészülési meccseken dolgozna azokon a részleteken, amelyek terén még fejlődést vár. A Víkingur elleni párharc első felvonását július 7-én idegenben, műfüvön játssza az ETO, a visszavágó július 14-én, Győrben lesz. A magyar bajnoki nyitányon, július utolsó hétvégéjén az NB II bajnoka, a Vasas lesz az élvonalbeli címvédő ETO FC ellenfele.

 

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