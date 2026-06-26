Az ETO új edzője boldogan épít a Borbély Balázstól kapott alapokra

– Szuper játékosok alkotják a keretet, érzem bennük a tüzet és a lelkesedést ahhoz, hogy folyamatosan fejlődjenek, és hogy elérjék a kitűzött célokat. Le vagyok nyűgözve: remek fizikai állapotba kerültek, felkészültek. Látom, hogy intenzíven futballozó csapathoz érkeztem – jellemezte a győri állapotokat Juárez, majd saját játékfilozófiájáról is elárult néhány részletet. – Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogyan reagál a csapat a különböző játékhelyzetekben.

Azt szeretnénk, hogy a labdát a lehető legközelebb szerezzük vissza ahhoz a ponthoz, ahol azt elveszítettük, és onnan támadjuk a szabad területeket.

Emellett gyorsan váltogatjuk a játék irányát egyik oldalról a másikra – mondta.

A győri csapat immár itthon készül az idényre, Juárez további felkészülési meccseken dolgozna azokon a részleteken, amelyek terén még fejlődést vár. A Víkingur elleni párharc első felvonását július 7-én idegenben, műfüvön játssza az ETO, a visszavágó július 14-én, Győrben lesz. A magyar bajnoki nyitányon, július utolsó hétvégéjén az NB II bajnoka, a Vasas lesz az élvonalbeli címvédő ETO FC ellenfele.