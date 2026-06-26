Az ETO új edzője boldogan épít a Borbély Balázstól kapott alapokra

Az immár egyaránt magyar válogatott Tóth Rajmund és Vitális Milán viszont egyelőre maradt, bár akadnak kérőik, de az ETO-nál egyelőre kivárnak, Nadir Benbuali árát pedig még feljebb srófolhatja a világbajnokság, ahol Jordánia ellen egy gólt már szerzett az algériai támadó.
Ugyanakkor Algéria esetleges jó szereplése azt is jelentheti, hogy Benbuali a vb miatt lemarad a Víkingur ellen BL-selejtezőről, vagy legalább annak első felvonásáról.
Schön Szabolcs marad, a tavalyi kölcsönjáték után a győriek végleg megszerezték az angol másodosztályba feljutott Boltontól, s a két kapus, Samuel Petrás és Megyeri Balázs szerződéshosszabbítását is bejelentette már a klub.
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