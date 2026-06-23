Újjászülető futballnemzet: a háborús ellenség döbbenetes támogatást élvez Amerikában

Kit képvisel az iráni válogatott?

Amir Ghalenoei kapitány már az Új-Zéland elleni meccs előtt azt hangsúlyozta: ők az irániakat képviselik, otthon és a diaszpórában egyaránt. Mégsem volt egyértelmű: a Team Melli – magyarul „nemzeti csapat” – Irán válogatottja vagy az Iszlám Köztársaságé? A lelátó válasza látványos volt.

A rezsimhez való viszonyulástól függetlenül az irániak túlnyomó többsége a csapat mellé állt, a futball felülírta a politikát. Ezt láthattuk az Új-Zéland, majd a Belgium elleni találkozón is.

Az Egyesült Államokban több mint félmillió iráni származású ember él, csak Los Angelesben 86 ezernél is több perzsa gyökerű lakost tartanak nyilván. A tágabb dél-kaliforniai közösséget ennél jóval nagyobbra becsülik; Westwood, Beverly Hills, Encino, Tarzana vagy Irvine nem véletlenül része a „Tehrangeles” néven emlegetett világnak. Itt az iráni válogatott előhívja mindazt, ami a haza iránti kötődést jelenti.

Miként a kép is mutatja, meglehetősen sokszínű az iráni válogatott buzdító amerikai szurkolótábor Fotó: ETIENNE LAURENT / AFP

A játékosok értettek belőle, s ráerősítettek a közös kötelékre. „Büszkén jöttünk Los Angelesbe, becsülettel versenyeztünk” – fogalmazták meg saját kezűleg írott üzenetüket. Ghalenoei ugyanakkor a második meccs után is az utazással kapcsolatos diszkriminációt emlegette.