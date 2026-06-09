A 72 csoportmeccs többsége tényleg nézhetetlen lesz a foci vb-n?
Kimondani is rettenetes, hát még mind megnézni: a csütörtökön kezdődő labdarúgó-világbajnokságon 72 (azaz hetvenkettő) csoportmérkőzés vár ránk. A kis csapatok nagyon készülnek, hogy megmutassák magukat, a nagy csapatoknak meg úgy lesz nyűg az egész, ahogy van. A FIFA dörzsöli a tenyerét. Ilyen labdarúgó-világbajnokság tényleg nem volt még a sportág történetében.
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