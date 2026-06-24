Az évezredben eddig nem látott bravúrokkal újabb kapus vált hazája vb-hősévé

A portugál válogatott hiába nyert öt góllal az üzbégek ellen (5-0), a kolumbiai csapat áll a K csoport élén a zárókörbeli egymás elleni találkozó előtt. Az egypontos Kongói DK szintén magyar idő szerint vasárnap hajnalban az esetleges továbbjutásért játszik az eddig pont nélküli ázsiaiakkal.

Az állás: 1. Kolumbia 6 pont, 2. Portugália 4, 3. Kongói DK 1, 4. Üzbegisztán 0.