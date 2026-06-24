kolumbiai válogatottKongói DKlabdarúgó-vb 2026Kongói Demokratikus Köztársaság

Az évezredben eddig nem látott bravúrokkal újabb kapus vált hazája vb-hősévé

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Portugália után Kolumbia is megszenvedett a Kongói Demokratikus Köztársasággal a labdarúgó-világbajnokságon. Az afrikaiak legjobbja a kapus, Lionel Mpasi-Nzau volt az 1-0-s dél-amerikai győzelemmel zárult találkozón.

Magyar Nemzet
2026. 06. 24. 5:59
Kongói DK, Kolumbia, vb, ZAPOPAN, MEXICO - JUNE 23: Lionel Mpasi (R) of DR Congo in action during the 2026 FIFA World Cup First Stage Group K match between Colombia and DR Congo at Estadio Akron (Guadalajara Stadium) in Zapopan, Guadalajara, Mexico on Jun
Lionel Mpasi-Nzau kivédte, amit ki lehetett védeni Fotó: Anadolu via AFP/Juancho Torres
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A portugál válogatott hiába nyert öt góllal az üzbégek ellen (5-0), a kolumbiai csapat áll a K csoport élén a zárókörbeli egymás elleni találkozó előtt. Az egypontos Kongói DK szintén magyar idő szerint vasárnap hajnalban az esetleges továbbjutásért játszik az eddig pont nélküli ázsiaiakkal.

Labdarúgó-világbajnokság, K csoport, 2. forduló:

Az állás: 1. Kolumbia 6 pont, 2. Portugália 4, 3. Kongói DK 1, 4. Üzbegisztán 0.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right
null

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Szőcs László
idezojelekMagyar Péter

Visegrádi báránybőr

Szőcs László avatarja

Számunkra, közép-európai polgároknak a fő kérdés mégiscsak az: mit jelent ma tartalmilag a visegrádi együttműködés?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu