Az évezredben eddig nem látott bravúrokkal újabb kapus vált hazája vb-hősévé

A portugál válogatott hiába nyert öt góllal az üzbégek ellen (5-0), a kolumbiai csapat áll a K csoport élén a zárókörbeli egymás elleni találkozó előtt. Az egypontos Kongói DK szintén magyar idő szerint vasárnap hajnalban az esetleges továbbjutásért játszik az eddig pont nélküli ázsiaiakkal.
Labdarúgó-világbajnokság, K csoport, 2. forduló:
- Portugália–Üzbegisztán 5-0 (3-0)
- Kolumbia–Kongói DK 1-0 (0-0)
Az állás: 1. Kolumbia 6 pont, 2. Portugália 4, 3. Kongói DK 1, 4. Üzbegisztán 0.
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