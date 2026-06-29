Lisztes Krisztián sorsa eldőlt, megegyezett a Fradi és a Frankfurt

Ugyanakkor egyelőre óvatosak lehetnek vele kapcsolatban a Fradi-drukkerek, ugyanis Lisztes az elmúlt idényben mindössze hét meccsen szerepelt zöld-fehérben, összesen kevesebb mint száz játékperc jutott neki.

A magyarszabály néven elhíresült ajánlás szempontjából is hasznos opció lehet Borbélynak az újfent kölcsönkapott támadó, ugyanakkor fiatalperceket már nem gyűjthet Lisztes szerepeltetése az FTC-nek, ebben az összesítésben csak a 2006-ban vagy az után született labdarúgók játékpercei számítanak.