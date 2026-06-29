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Lisztes KrisztiánLabdarúgó NB IEintracht FrankfurtBorbély BalázsFerencváros FTC

Lisztes Krisztián sorsa eldőlt, megegyezett a Fradi és a Frankfurt

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Megállapodott a Ferencváros és az Eintracht Frankfurt: Lisztes Krisztián a 2026/27-es idényt is nevelőegyesületénél tölti kölcsönben. Lisztes 2024 nyarán szerződött az FTC-től a német klubhoz, majd egy frankfurti év után az előző évadban már újra a Fradit erősítette, s az előttünk álló idényben Borbély Balázs is számíthat a támadóra, fiatalperceket viszont már nem gyűjthet a szerepeltetésével az FTC.

Koczó Dávid
2026. 06. 29. 16:40
Lisztes Krisztián az előző idényben csupán hét meccsen játszott az FTC-ben, az Eintracht Frankfurt újra kölcsönadta a Ferencvárosnak Fotó: Csudai Sándor
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Ugyanakkor egyelőre óvatosak lehetnek vele kapcsolatban a Fradi-drukkerek, ugyanis Lisztes az elmúlt idényben mindössze hét meccsen szerepelt zöld-fehérben, összesen kevesebb mint száz játékperc jutott neki.

A magyarszabály néven elhíresült ajánlás szempontjából is hasznos opció lehet Borbélynak az újfent kölcsönkapott támadó, ugyanakkor fiatalperceket már nem gyűjthet Lisztes szerepeltetése az FTC-nek, ebben az összesítésben csak a 2006-ban vagy az után született labdarúgók játékpercei számítanak.

 

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