Németországlabdarúgó-vb 2026Paraguay

A ruháit is eladta, hogy megmentse az újszülött fia életét, most őt ünnepli a világ

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Orlando Gill a világbajnokság egyik legjobb kapusa, pedig 2025 januárjáig mindössze három felnőtt klubmérkőzésen védett. Négy éve pedig, miután a fia koraszülöttként jött világra, mindenét el kellett adnia, még a ruháit is, hogy fizesse az orvosi számlákat, mert „semmijük sem volt”. Orlando Gill most Paraguay hőse: a Németország elleni tizenegyespárbajban kétszer is védett, ezzel biztosította hazája történetének második győzelmét a vb kieséses szakaszában.

Szalay Attila
2026. 06. 30. 20:31
Orlando Gill volt Paraguay hőse a németek legyőzésekor a vb-n Fotó: WILLIAM VOLCOV Forrás: BRAZIL PHOTO PRESS
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Gill azóta három mérkőzésen – a Németország elleni hosszabbítást is beleszámítva – mindössze egy gólt kapott, és a kapuját eltaláló 17 lövésből 16-ot kivédett.

Orlando Gill, Paraguay vb-hőse: kapus, apa, keresztapa

A németek elleni tizenegyespárbajban két nagy védéssel vált hőssé, és kiérdemelte a meccs legjobb játékosának járó díját a FIFA-tól. Gill az elismerést a családjának ajánlotta, különösen az unokaöccsének, Alexandernek, aki jelenleg odahaza kórházban van.

– Alexander, ez a trófea a tiéd. Remélem, hamarosan jobban leszel. A keresztapád messziről is gondol rád – üzente haza Gill.

Kapusnak sem rossz, de családembernek példamutató.

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