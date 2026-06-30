A ruháit is eladta, hogy megmentse az újszülött fia életét, most őt ünnepli a világ

Gill azóta három mérkőzésen – a Németország elleni hosszabbítást is beleszámítva – mindössze egy gólt kapott, és a kapuját eltaláló 17 lövésből 16-ot kivédett.

Orlando Gill, Paraguay vb-hőse: kapus, apa, keresztapa

A németek elleni tizenegyespárbajban két nagy védéssel vált hőssé, és kiérdemelte a meccs legjobb játékosának járó díját a FIFA-tól. Gill az elismerést a családjának ajánlotta, különösen az unokaöccsének, Alexandernek, aki jelenleg odahaza kórházban van.

– Alexander, ez a trófea a tiéd. Remélem, hamarosan jobban leszel. A keresztapád messziről is gondol rád – üzente haza Gill.

Kapusnak sem rossz, de családembernek példamutató.