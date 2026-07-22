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Az ETO kiesése után is egy teljes csapatnyi magyar játékos lehet ott a BL-főtáblán

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Akárcsak az elmúlt két hét során, ezúttal is kedden játszott nemzetközi kupamérkőzést a labdarúgó NB I bajnoka. Az ETO FC azonban ezúttal már nem a Bajnokok Ligája, hanem a Konferencialiga selejtezőjében szerepelt. Ám a győriek BL-kiesése után is még vannak magyar légiósok, akiknek lehet szurkolni az elitben, ez januárig biztosan így is lesz. Ahogy az Európa-ligában sem csupán az FTC, valamint a Kl-ben sem csak az ott lévő három magyar klub színeiben vannak magyar játékosok.

Wiszt Péter
2026. 07. 22. 5:50
Sallai Roland és Kerkez Milos újra játszhat a Bajnokok Ligája alapszakaszában Fotó: Anadolu via AFP/Rasid Necati Aslim
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Máltai csapattal, a Vallettával kezd a lengyel Raków Czestochowa is, méghozzá otthon, az MTK-tól érkezett Molnár Ádinnal a soraiban. Szintén kötelezőnek ígérkezik a továbbjutás a legutóbb az ETO-t búcsúztatva főtáblás Rapid Wiennek, Bolla Bendegúz osztrák gárdája csütörtökön az andorrai Santa Coloma otthonába látogat. Szűcs Kornél az Üllői úton történt kiállítása miatt pályára biztosan nem fog lépni, de a Vojvodinának a lelátóról szurkolhat, méghozzá a holland Ajax elleni szerbiai odavágón.

A négy NB I-es klub mellett tehát a BL-ben, az El-ben és a Kl-ben összesen 17 magyar légiósért lehet szorítani. Nem fogunk unatkozni már a következő hetekben sem.

 

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