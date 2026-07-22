Az ETO kiesése után is egy teljes csapatnyi magyar játékos lehet ott a BL-főtáblán

Máltai csapattal, a Vallettával kezd a lengyel Raków Czestochowa is, méghozzá otthon, az MTK-tól érkezett Molnár Ádinnal a soraiban. Szintén kötelezőnek ígérkezik a továbbjutás a legutóbb az ETO-t búcsúztatva főtáblás Rapid Wiennek, Bolla Bendegúz osztrák gárdája csütörtökön az andorrai Santa Coloma otthonába látogat. Szűcs Kornél az Üllői úton történt kiállítása miatt pályára biztosan nem fog lépni, de a Vojvodinának a lelátóról szurkolhat, méghozzá a holland Ajax elleni szerbiai odavágón.

A négy NB I-es klub mellett tehát a BL-ben, az El-ben és a Kl-ben összesen 17 magyar légiósért lehet szorítani. Nem fogunk unatkozni már a következő hetekben sem.