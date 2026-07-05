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Agresszív és verekedős ellenfél, vér is folyt a magyar pólósok szerbek elleni rangadóján

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A magyar férfi-vízilabdaválogatott 17-13-ra legyőzte az olimpiai és Európa-bajnok szerb csapatot szombat este, az OTP Kupa második fordulójában. A Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszodában aratott sikerrel Varga Zsolt együttese már biztosan megnyerte a hazai vízilabdatornát.

Wiszt Péter
2026. 07. 05. 8:21
A megfiatalított szerb csapat is komoly ellenfél volt Forrás: MVLSZ
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Vigvári Vendel azt emelte ki, hogy milyen változást jelentett a megújult szerb válogatott: – Ez a fiatal szerb csapat sokkal idegesítőbb volt, mint a nagyobb, idősebb szerbek, ők mind be akarnak kerülni a csapatba. Nagy irammal is kezdtek, kicsit talán meg is lepődtünk, 

brutál idegesítőek voltak, végig a nyakunkon voltak, kicsit verekedtek, szerbesen játszottak, de örülök, hogy aztán nyertünk

– mondta.

A magyar válogatott vasárnap délelőtt Georgia ellen zárja a felkészülési tornát, majd a hónap közepén Sydney-be utazik, ahol a világkupa szuperdöntőjén szerepel – ott a július 23-ai negyeddöntőben Horvátország lesz az ellenfél.

Vízilabda, OTP Kupa

szombati eredmények:

  • Magyarország–Szerbia 17-13 (2-2, 6-1, 5-5, 4-5)
    a magyar gólszerzők: Manhercz Krisztián 4, Zalánki Gergő 3, Vigvári Vendel 3, Varga Vince 2, Szépfalvi Gergely 1, Ekler Bendegúz 1, Burián Gergely 1, Szalai Péter 1, Jansik Szilárd 1
  • Hollandia-Georgia 15-14 (5-3, 3-1, 2-6, 5-4)

pénteken játszották:

  • Magyarország–Hollandia 21-12 (6-3, 5-0, 5-4, 5-5)
  • Szerbia–Georgia 21-10 (4-1, 5-3, 6-3, 6-3)

a vasárnapi program:

  • Szerbia–Hollandia 9.15
  • Magyarország–Georgia 10.45

 

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