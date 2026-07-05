Agresszív és verekedős ellenfél, vér is folyt a magyar pólósok szerbek elleni rangadóján

Vigvári Vendel azt emelte ki, hogy milyen változást jelentett a megújult szerb válogatott: – Ez a fiatal szerb csapat sokkal idegesítőbb volt, mint a nagyobb, idősebb szerbek, ők mind be akarnak kerülni a csapatba. Nagy irammal is kezdtek, kicsit talán meg is lepődtünk,

brutál idegesítőek voltak, végig a nyakunkon voltak, kicsit verekedtek, szerbesen játszottak, de örülök, hogy aztán nyertünk

– mondta.

A magyar válogatott vasárnap délelőtt Georgia ellen zárja a felkészülési tornát, majd a hónap közepén Sydney-be utazik, ahol a világkupa szuperdöntőjén szerepel – ott a július 23-ai negyeddöntőben Horvátország lesz az ellenfél.

Vízilabda, OTP Kupa

szombati eredmények:

Magyarország–Szerbia 17-13 (2-2, 6-1, 5-5, 4-5)

a magyar gólszerzők: Manhercz Krisztián 4, Zalánki Gergő 3, Vigvári Vendel 3, Varga Vince 2, Szépfalvi Gergely 1, Ekler Bendegúz 1, Burián Gergely 1, Szalai Péter 1, Jansik Szilárd 1

Manhercz Krisztián 4, Zalánki Gergő 3, Vigvári Vendel 3, Varga Vince 2, Szépfalvi Gergely 1, Ekler Bendegúz 1, Burián Gergely 1, Szalai Péter 1, Jansik Szilárd 1 Hollandia-Georgia 15-14 (5-3, 3-1, 2-6, 5-4)

pénteken játszották:

Magyarország–Hollandia 21-12 (6-3, 5-0, 5-4, 5-5)

Szerbia–Georgia 21-10 (4-1, 5-3, 6-3, 6-3)

a vasárnapi program: