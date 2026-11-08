Álhír terjed a Forma–1 új világbajnokáról, aki Roger Federernek is sokat köszönhet

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Néhány éve még elképzelhetetlennek tűnt, hogy nem a Ferrari, hanem egy pilóta szerzi Olaszország következő Formula–1-es világbajnoki címét. Ám a Mercedes kinevelt egy tehetséget, akit nem félt bevetni a nála bő húsz évvel idősebb Lewis Hamilton utódjaként. Andrea Kimi Antonelli tavaly újoncként még nehezen talált magára, az idén életbe lépett szabályváltozásokhoz viszont csapata, és azon belül ő alkalmazkodott a legjobban. Minden idők legfiatalabb vb-győztese előtt hasonlóan fényes jövő állhat.

Wiszt Péter
2026. 11. 08. 5:30
Álhír terjed a Forma–1 új világbajnokáról, aki Roger Federernek is sokat köszönhet
Andrea Kimi Antonelli a Forma–1 új világbajnoka Fotó: Middle East Images via AFP/Ismael Rosas

A hibái is érettebbé tették az olasz versenyzőt

– Egyesek azt mondták, nem vagyok idevaló, még nem állok készen rá. Tavaly egy bizonyos ponton valószínűleg valóban így is tűnt. De csak sokkal felkészültebbé tett az idei évre, hogy átélhettem azokat a pillanatokat. 

Az igazán mély és nehéz helyzetek, valamint a nagy nyomással járó pillanatok megtapasztalása rengeteget segített abban, hogy idén szembe tudjak nézni bizonyos helyzetekkel. 

Egyértelműen sokat fejlődtem általuk versenyzőként és emberként is – mondta múlt héten az olasz pilóta.

Az idéntől bevezetett motor- és szabályváltozások ugyanis Russell bánatára teljesen megfordították a csapaton belüli erősorrendet is. Kínában majdnem húszéves olasz nyeretlenségi sorozatot zárt le Antonelli, és ez egy ötös győzelmi széria kezdete volt. Nyáron részben a rivális csapatok feljavulása miatt visszaesett a dominanciája, ám a dobogós helyezéseket így is stabilan hozta. Aztán amikor a huszadik születésnapja után a 19. pozícióból rajtolva megnyerte a hazai nagydíját is, már mindenki elhitte, hogy bizony ő lehet 1953 óta az első olasz világbajnok. Nem telt el sok hét, és matematikailag is az lett: Austinban nyert, majd Mexikóvárosban harmadik hellyel, a dobogón Max Verstappen és Lewis Hamilton társaságában ünnepelhetett. Nem véletlenül hangsúlyozta, hogy ezt a közös fényképet biztosan bekeretezteti.

Andrea Kimi Antonelli Forma–1-es rekordjai

Idén az olasz klasszis lett a sportág történetének legfiatalabb 

  • pole-pozíciósa,
  • vb-éllovasa,
  • futamgyőztese pole-ból indulva,
  • nagydíjakat egymás után megnyerő pilótája,
  • sprintgyőztese,
  • illetve világbajnoka is. 

Emellett ő lett az első versenyző, 

  • akinek az első diadalát sorozatban további négy követte, 
  • aki egy nem egyesült államokbeli nagydíjat a 18. helynél hátrébbról indulva nyert meg, 
  • és aki karrierje első négy rajtelsőségét egyaránt győzelemre váltotta.
Andrea Kimi Antonelli vasárnap már a Sao Pauló-i Nagydíjon versenyez
Andrea Kimi Antonelli vasárnap már a Sao Pauló-i Nagydíjon versenyez. Fotó: AFP/Nelson Almeida

Példaképeinek tekintett honfitársai közül Jannik Sinner és Valentino Rossi is azonnal gratulált neki, ahogyan az eddigi csúcstartó Sebastian Vettel is így tett – vasárnaptól ugyanis nem a német expilóta minden idők legfiatalabb Forma–1-es világbajnoka. Antonelli tizenkilenc futamon elért kilenc győzelme és további hét pódiuma alapján ezt aligha lehet érdemtelennek nevezni, főleg mert a maradék háromból két versenyen műszaki gondok hátráltatták.

Riválisai is örülnek a világbajnoki címének

A képességei mellett a személyiségéről is sokat elmond, hogy az Ayrton Senna iránti tiszteletből viselt 12-es rajtszámot nem szeretné 1-esre cserélni jövőre. Az is, hogy az összes versenytársa őszintén gratulált neki, több vb-győztes is kiemelte, hogy nagyon jó kezekbe került a trófea. Még Wolffot is meglepte, hogy Antonelli mekkorát fejlődött mentálisan (is) a mostani évre, és hogy tavasz óta végig mennyire magabiztosan teljesített. 

A nehéz és neki még új pályákhoz egyaránt jól alkalmazkodott, és szinte tökéletes idényt futott. 

Nyáron Wimbledonban Roger Federer is tanácsot adott neki ahhoz, hogy miként kezelje az egyre növekvő nyomást, és ő ezt láthatóan meg is fogadta.

Az értékelésében könnyes szemmel köszönte meg a családjának és a Mercedesnek, hogy idáig eljuthatott, majd máris a jövőbe tekintett, mert ő is érzi, hogy még ennél is nagyobb lehetőségek előtt áll. – Nagyon fontos volt nekem, hogy édesapám az egész szezon során mellettem legyen, főleg azért, mert ő a kiemelkedő sikerek után is mindig a földön tartott. 

Emellett folyton mellettem állt akkor is, amikor nehéz helyzetbe kerültem, vagy amikor egy-egy versenynap előtt nem éreztem magam a legjobb formában

– mondta. – Most már élvezhetjük az idény hátralévő részét, és ez a győzelem csak a kezdet, amire építkezhetek. Tovább fejlődhetek, újabb címeket nyerhetek. Hihetetlen volt egy dobogón állni Maxszal és Lewisszal, és remélem, sok csata vár még rám velük a jövőben.

Az első ilyenre rögtön vasárnap Brazíliában, a Sao Pauló-i Nagydíjon sor kerülhet – a 71 körös futam magyar idő szerint 18 órakor rajtol.

 

MercedesMexikóvárosi NagydíjAndrea Kimi AntonelliAntonelliForma-1világbajnoki címSzóljon hozzá!

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