Álhír terjed a Forma–1 új világbajnokáról, aki Roger Federernek is sokat köszönhet

A hibái is érettebbé tették az olasz versenyzőt
– Egyesek azt mondták, nem vagyok idevaló, még nem állok készen rá. Tavaly egy bizonyos ponton valószínűleg valóban így is tűnt. De csak sokkal felkészültebbé tett az idei évre, hogy átélhettem azokat a pillanatokat.
Az igazán mély és nehéz helyzetek, valamint a nagy nyomással járó pillanatok megtapasztalása rengeteget segített abban, hogy idén szembe tudjak nézni bizonyos helyzetekkel.
Egyértelműen sokat fejlődtem általuk versenyzőként és emberként is – mondta múlt héten az olasz pilóta.
Az idéntől bevezetett motor- és szabályváltozások ugyanis Russell bánatára teljesen megfordították a csapaton belüli erősorrendet is. Kínában majdnem húszéves olasz nyeretlenségi sorozatot zárt le Antonelli, és ez egy ötös győzelmi széria kezdete volt. Nyáron részben a rivális csapatok feljavulása miatt visszaesett a dominanciája, ám a dobogós helyezéseket így is stabilan hozta. Aztán amikor a huszadik születésnapja után a 19. pozícióból rajtolva megnyerte a hazai nagydíját is, már mindenki elhitte, hogy bizony ő lehet 1953 óta az első olasz világbajnok. Nem telt el sok hét, és matematikailag is az lett: Austinban nyert, majd Mexikóvárosban harmadik hellyel, a dobogón Max Verstappen és Lewis Hamilton társaságában ünnepelhetett. Nem véletlenül hangsúlyozta, hogy ezt a közös fényképet biztosan bekeretezteti.
Andrea Kimi Antonelli Forma–1-es rekordjai
Idén az olasz klasszis lett a sportág történetének legfiatalabb
- pole-pozíciósa,
- vb-éllovasa,
- futamgyőztese pole-ból indulva,
- nagydíjakat egymás után megnyerő pilótája,
- sprintgyőztese,
- illetve világbajnoka is.
Emellett ő lett az első versenyző,
- akinek az első diadalát sorozatban további négy követte,
- aki egy nem egyesült államokbeli nagydíjat a 18. helynél hátrébbról indulva nyert meg,
- és aki karrierje első négy rajtelsőségét egyaránt győzelemre váltotta.