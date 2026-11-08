Álhír terjed a Forma–1 új világbajnokáról, aki Roger Federernek is sokat köszönhet

Andrea Kimi Antonelli vasárnap már a Sao Pauló-i Nagydíjon versenyez. Fotó: AFP/Nelson Almeida

Példaképeinek tekintett honfitársai közül Jannik Sinner és Valentino Rossi is azonnal gratulált neki, ahogyan az eddigi csúcstartó Sebastian Vettel is így tett – vasárnaptól ugyanis nem a német expilóta minden idők legfiatalabb Forma–1-es világbajnoka. Antonelli tizenkilenc futamon elért kilenc győzelme és további hét pódiuma alapján ezt aligha lehet érdemtelennek nevezni, főleg mert a maradék háromból két versenyen műszaki gondok hátráltatták.

Riválisai is örülnek a világbajnoki címének

A képességei mellett a személyiségéről is sokat elmond, hogy az Ayrton Senna iránti tiszteletből viselt 12-es rajtszámot nem szeretné 1-esre cserélni jövőre. Az is, hogy az összes versenytársa őszintén gratulált neki, több vb-győztes is kiemelte, hogy nagyon jó kezekbe került a trófea. Még Wolffot is meglepte, hogy Antonelli mekkorát fejlődött mentálisan (is) a mostani évre, és hogy tavasz óta végig mennyire magabiztosan teljesített.

A nehéz és neki még új pályákhoz egyaránt jól alkalmazkodott, és szinte tökéletes idényt futott.

Nyáron Wimbledonban Roger Federer is tanácsot adott neki ahhoz, hogy miként kezelje az egyre növekvő nyomást, és ő ezt láthatóan meg is fogadta.

Az értékelésében könnyes szemmel köszönte meg a családjának és a Mercedesnek, hogy idáig eljuthatott, majd máris a jövőbe tekintett, mert ő is érzi, hogy még ennél is nagyobb lehetőségek előtt áll. – Nagyon fontos volt nekem, hogy édesapám az egész szezon során mellettem legyen, főleg azért, mert ő a kiemelkedő sikerek után is mindig a földön tartott.

Emellett folyton mellettem állt akkor is, amikor nehéz helyzetbe kerültem, vagy amikor egy-egy versenynap előtt nem éreztem magam a legjobb formában

– mondta. – Most már élvezhetjük az idény hátralévő részét, és ez a győzelem csak a kezdet, amire építkezhetek. Tovább fejlődhetek, újabb címeket nyerhetek. Hihetetlen volt egy dobogón állni Maxszal és Lewisszal, és remélem, sok csata vár még rám velük a jövőben.

Az első ilyenre rögtön vasárnap Brazíliában, a Sao Pauló-i Nagydíjon sor kerülhet – a 71 körös futam magyar idő szerint 18 órakor rajtol.