Megszólalt a menedzser: maga alá temeti a gyász Kóbor János fiát

Jó viszonyuk volt, és nemcsak az apa-fia kapcsolatuk volt példás, de a munkában is megtalálták a közös hangot. Dani dolgozott az együttessel, háttérmunkát és videókat készített, mindenben egyetértett az apjával. Amikor legutóbb beszéltem vele, azt mondta, az Omegával való munkát nem szeretné feladni. Tisztelte, szerette az apját, és viccesen Meckynek szólította őt. Daninak már családja van, és szomorú, hogy az édesapja nem tölthetett elég időt az unokákkal. Zsóka előző kapcsolatából is van már unoka, de még nagyon picik a gyerekek, akik így már nem is ismerhetik meg a nagypapájukat

– árulta el a menedzser a lap felkeresésére.

A cikkből az is kiderül, hogy próbálták elérni Kóbor János fiát, Dánielt, ám nem jártak sikerrel.

