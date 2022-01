75 éve született Farah Fawcett, a 20. század szexszimbóluma

A játékfilmes kudarcok után visszatért a televízióhoz, a Gyilkosság Texasban (1981) című sorozatban nyújtott alakításáról elismerően nyilatkoztak a kritikusok.

1982-ben Susan Sarandon szerepét vette át az Elszabadult indulatok című színpadi darabban, ahol egy nemi erőszak áldozatát alakította. Ez a drámai szerep vezette el a nagy visszatéréshez, amelyet a Tűzfészek (1984) című, igaz történeten alapuló film jelentett. A családon belüli erőszak témáját kíméletlen őszinteséggel feldolgozó alkotásban egy feleséget alakított, aki végül megöli folyamatosan bántalmazó férjét. Alakításáért Emmy- és Golden Globe-díjra jelölték, és aktív szerepet vállalt bántalmazott nőket segítő szervezetekben. Ezt követte az Elszabadult indulatok 1986-os filmadaptációja, melyért újabb Golden Globe-jelölést kapott, de maga a film nem aratott sikert. A következő években jobbára a televízióban szerepelt, 1995-ben azzal keltett feltűnést, hogy – jóllehet addig nem volt hajlandó levetkőzni filmjeiben – 48 évesen félmeztelenül pózolt a Playboynak, ez lett a magazin legkelendőbb száma abban az évtizedben, két évvel később ismét fotózták a lap számára.

A filmvászonra a 2000-ben bemutatott Dr. T és a nők című filmmel tért vissza, ezt követte a 2003-as The Guardian, amelyért Emmy-díjra is jelölték.

Élete 2006-ban vett tragikus fordulatot, elvesztette nővérét, később édesanyját is, majd nála vastagbélrákot állapítottak meg, partnere, O'Neal pedig ekkor már leukémiás volt. Rövid ideig úgy tűnt, Fawcett legyőzi a betegséget, de az 2007-ben áttétekkel újult ki. A színésznő Németországban is kezeltette magát, de hiába, hosszú szenvedés után 2009. június 25-én, a kaliforniai Santa Monicában, 62 évesen családja körében hunyt el. A betegséggel vívott hosszú küzdelméről barátjával, Alana Stewarttal forgatott videónaplót, a megrendítő Farrah története című dokumentumfilmet néhány héttel halála előtt mutatták be, és posztumusz Emmy-díjra jelölték érte. Vagyonának nagy részét egyetlen fiára, Redmondra hagyta, és létrehozta a rákbetegség kutatásával foglalkozó Farrah Fawcett Alapítványt.

Borítókép: Farrah Fawcett a Charlie angyalai egyik epizódjában (Fotó: Flickr)