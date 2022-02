Az R-GO alapító legendája egy rövid videóban mutatta meg, hogy kezdődik egy-egy nóta megszövegezése abban a pillanatban, amikor egy dallam belefészkeli magát a fülébe. Szikora Robi a dalszövegek kezdeti stádiumában három „nyelvet” használ, attól függően, hogy egy rock and roll, egy szerelmes vagy éppen egy kicsit agresszívabb, pattogósabb sláger van-e születőben. Bár a csikidám atyja kiválóan beszél angolul, még ezen a nyelven is halandzsázik, hiszen egy dalszöveghez még neki is idő kell. Ugyanakkor egy dallam a születése pillanatában sem maradhat szöveg nélkül. Ehhez jön még a francia és a német „kamuzás”.

Borítókép: Szikora Róbert egy koncerten (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)