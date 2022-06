40 éve hunyt el Fassbinder, a német film csoda- és fenegyereke

A német Godard-nak is nevezett rendező filmes pályafutását rövidfilmekkel kezdte. 1969-ben forgatta első játékfilmjét A szerelem hidegebb a halálnál címmel. A világhír felé a saját színdarabjából készült A vendégmunkás (Katzelmacher) indította el, ezt követte legszemélyesebb, egyben legpesszimistább darabja, A dögvész istenei. A Miért lett R. úr ámokfutó? egy olyan kishivatalnok tragédiája, aki a külvilággal való érintkezés képtelensége és saját ideáljainak hiánya miatt ámokfutóként végez szomszédjával, családjával, végül magával.

Az Óvakodj a szent k*rvától című freudi pszichodrámától kezdve mások forgatókönyveire is támaszkodott.

Az 1971-ben készült, melodramatikus A zöldségkereskedő az "új német film" nyitánya, egyben sokak szerint a háború utáni egyik legjobb német film. 1972-ben a Petra von Kant keserű könnyeit forgatta, amelyet két évvel később A félelem megeszi a lelket című drámája követett, utóbbi egy idősödő özvegyasszony és egy marokkói vendégmunkás szerelmi története, happy end nélkül. Az alkotás a cannes-i filmfesztiválon elnyerte a kritikusok FIPRESCI-díját, színpadi adaptációját Magyarországon 2017-ben mutatták be. Legradikálisabb forgatókönyve a horror és a szemérmetlenség határát is súroló Amikor 13 újhold van egy évben. 1974-ben visszatért a színházhoz - elvállalta a frankfurti Theater am Turm vezetését, de az állandósult anyagi és művészeti viták miatt egy évad után otthagyta a társulatot.

A háború utáni német történelemről készített filmsorozata a Maria Braun házasságával (1978) indult, amely azt vizsgálta, hogy az anyagi fellendülést miként követte az érzelmi elsivárosodás. A Lili Marleen (1980) a híres énekesnő, Lale Andersen önéletrajza nyomán született, a Lola (1981) a régi Kék angyal-motívumot helyezte az adott korba, az Arany Medvével kitüntetett Veronika Voss vágyakozása (1982) Sybille Schmitz színésznő életének feldolgozása.

Utolsó filmje a halála évében, Jean Genet botrányt kavart regénye nyomán készült Querelle, amelynek fő témája a szexualitás és a gyilkosság.

Tévéfilmjei közül a legnagyobb sikert a gyermekkora kedvenc olvasmánya alapján készült monumentális, 16 órás, 14-részes Berlin, Alexanderplatz aratta.