Most Üzbegisztánban üzletel a 4iG

Taskentben folytatott magas szintű tárgyalásokat Jászai Gellért, a 4iG Nyrt. elnöke és Magyarország nemzetközi üzleti kapcsolatok fejlesztéséért felelős rendkívüli és meghatalmazott nagykövete. A kétoldalú megbeszéléseken Rózsa József, Magyarország Üzbegisztánba akkreditált nagykövete is részt vett. A magyar delegáció Zsamshid Hodzsaev miniszterelnök-helyettessel, Laziz Kudratov befektetési, ipari és kereskedelmi miniszterrel, valamint Sukhrat Vafajevvel, az Üzbegisztáni Újjáépítési és Fejlesztési Alap vezetőjével folytatott egyeztetéseket – közölte a társaság csütörtökön.

Üzbegisztánban tárgyal a 4iG elnöke./ Fotó: Vémi Zoltán

Üzbegisztán gyorsan fejlődő, jelentős technológiai és ipari potenciállal rendelkező ország

Mint írják: a megbeszélések középpontjában az Üzbegisztán távközlési és digitális infrastruktúrájában rejlő befektetési lehetőségek áttekintése állt – beleértve az infrastruktúra korszerűsítését, a szolgáltatások minőségének javítását –, valamint egy közös üzbég–magyar befektetési alap létrehozásának előkészítése, amely a két ország gazdasági együttműködésének további erősítését szolgálná. A felek áttekintették a „Digitális Üzbegisztán 2030” nemzeti program keretében megvalósuló partnerségi lehetőségeket is.

Jászai Gellért a látogatással kapcsolatban kiemelte: Üzbegisztán gyorsan fejlődő, jelentős technológiai és ipari potenciállal rendelkező ország, amely vonzó lehetőségeket kínál magyar vállalatok számára is. A mostani konzultációk újabb fontos lépést jelentenek a magyar–üzbég gazdasági partnerség elmélyítésében, különösen a digitális és infokommunikációs szektorban.

A folyamat jelentőségét jelzi, hogy idén tavasszal a magyar–üzbég kapcsolatok kibővített stratégiai partnerségi szintre emelkedtek.

A mostani látogatás egyben folytatása a májusban megkezdett kétoldalú tárgyalásoknak a távközlési, digitalizációs és energetikai együttműködési lehetőségekről – zárul a közlemény.