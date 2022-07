Tudta, hogy Harrison Fordot kivágták az ET-ből?

2. Paul Rudd (Koszorúslányok – 2011)

Paul Rudd hiába az egyik legfelkapottabb színész Hollywoodban, a Koszorúslányok című vígjátékból mégis kivágták. Kristen Wiig Oscar-díjra jelölt filmjében egy rendkívül vicces jelenetet szántak neki, amiben a főszereplő egyik vakrandis partnereként, egy igazi szociopataként látható. A rendező a film hossza miatt végül kénytelen volt törölni a vakrandis jeleneteket.

A Marvel-univerzum egyik sztár-szereplőjéről biztosan kevesen feltételeznék, hogy valaha bármilyen filmből eltávolításra került volna. A Koszorúslányok című vígjátékból jeleneteiből mégis kivágták a színészt. (Fotó: MTI/EPA/John Cetrino)

3. Michelle Monaghan (Constantine - A démonvadász – 2005)

Michelle Monaghan nagy sikert aratott a Mission: Impossible részeiben, viszont erre már korábban is lett volna lehetősége a Constantine - A démonvadász című filmben. A színésznőnek eredetileg egy félig démoni, félig emberi lény szerepe jutott, aki a Keanu Reeves által játszott Constantine szeretője és informátoraként tűnik fel. A karaktert végül teljes egészében eltávolították annak érdekében, hogy a természetfeletti ügyekre specializálódott nyomozó még magányosabb legyen.

4. Shailene Woodley (A Csodálatos Pókember 2 – 2014)

A Csodálatos Pókember 2 csúcspontján meghal, Emma Stone Gwen Stacy-je, amitől Peter Parker érthető módon teljesen összetört. A kezdeti forgatókönyvben a következő szerelme, Mary Jane (MJ, akivel az eredeti trilógiában Kirsten Dunst révén ismerkedtünk meg) néhány jelenetben mutatkozott be, amit A beavatott-sorozat című sztárja, Shailene Woodley alakított.

Marc Webb rendező azonban úgy döntött, hogy megvágja a szerepét, mivel továbbra is Parkerre és Stacyre akart koncentrálni.

Végül a színésznő jeleneteit teljesen ki kellett vágni.

Még a híres színészekkel is sokszor előfordul, hogy rendezői döntésre az egész karakterük törlésre kerül. Shailene Woodleyt a A Csodálatos Pókember 2-ből törölték az alkotók. A kivágott jelenetek ellenére az film készítői rendkívül sajnálták, hogy a tehetséges színésznőt ki kellett hagyni a filmből, azonban reménykedtek benne, hogy Shailene Woodley visszatér majd A csodálatos Pókember 3. részében, ami végül nem történt meg (Fotó: Flickr)

5. Uma Thurman (Vadállatok – 2012)

Oliver Stone kaotikus krimijében Uma Thurman egész jelenete törlésre került. Az eredeti verzióban a színésznő a főszereplő Blake Lively önfejű anyját alakítja, aki segít megmagyarázni Ophelia „O” Sage motivációit. A 131 perc hosszúságú filmbe sok mindent bele tudtak préselni, azonban Uma Thurman alakítása már nem fért bele a játékidőbe.

6. Chris Cooper (A kör – 2012)

Gore Verbinski elismert horror remake-jének eredeti vágásában Chris Cooper Oscar-díjas színész egy gyerekgyilkost alakított.

A szerep szerint Chris Cooper megpróbálja meggyőzni Naomi Watts újságírót, hogy megváltoztatta az útját, és megtalálta Istent, de a nő nem hitt neki. Így amikor Watts már tudatában van a kazettát sújtó gyilkos átoknak, annak másolatát a börtönbe juttatja a gyermekgyilkosnak.Bár erős ötlet volt, a tesztközönség nem fogadta jól, ugyanis a nézők szerint Cooper felbukkanása zavaró volt, lényegében többet akarták látni őt a filmben. A stúdió a problémát megoldva inkább kiírta, és kivágta Chris Cooper jeleneteit.

7 . Jena Malone (Batman Superman ellen - Az igazság hajnala – 2016)

Sok pletyka terjedt arról, hogy Jenna Malone kit fog játszani a Batman Superman ellen című filmben. A legnagyobb felvetés közülük az volt, hogy a Batgirl lesz.

A titokzatos szerepre a film megjelenésekor nem derült fény, mert a filmből teljesen kivágták. Néhány évvel a film bemutatása után, egy bővített verzió megjelenéséből kiderült, hogy Jena Malone csak a STAR Labs tudósát Jenet Klyburnt szerepét játszhatta el.

8 . Sarah Jessica Parker (Lovelace – 2013)

Az eredeti szerepet Demi Moorenak adtak volna, végül a Moore kimerültsége miatt Sarah Jessica Parker kapta meg a lehetőséget. A színésznő egy Gloria Steinem feminista aktivistát alakított volna egy ikonikus felnőttfilmes életrajzi filmjében. Sarah Jessica Parkert az utolsó pillanatban tették be a szerepre, aztán a megfilmesítés után az alkotók úgy döntöttek, hogy kihagyják a végleges megjelenésből. Az ok az időzítés volt. Eredetileg azt tervezték, hogy a film cselekménye 1984-ben fejeződik be, végül sokkal hamarabb, már 1980-ban lezárták a sztorit, ezzel kihagyva Sarah Jessica Parker jeleneteit.

