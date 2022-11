Rúzsa Magdi az egyensúlyt keresi

A munka és az anyaság között azonban magára nagyon nehezen szakít időt, mert nem szívesen vesz el a gyerekekkel töltött idejéből.

„A balanszot meg kell találnom, ami most még nem mindig sikerül. Most azt érzem, hogy inkább anya vagyok, ami csodálatos, és igaz, volt egy nyári turné, de számomra fontos az is, hogy az alkotással tudjak foglalkozni. Ne szabad elfelejtenem, hogy ki vagyok, és ha nem alkotok, akkor az nem lesz jó és az visszahathat gyerekeimre is. Már elindultam az úton, amely meghozza az egyensúlyt, ahogy minden dolgozó anyának sikerült ezt megtalálnia” – mondta az énekesnő, aki korábban nem gondolta volna magáról, hogy így reagál az anyaságra.