A férfiöltözőből jelenti

„Mi a szerepe a nőknek a közéletben, miért lenne szükség a kvótára?” – teszi fel a kérdést az Alfahír.hu riportere Szabó Tímeának. (Hogy miért épp a Párbeszéd társelnökétől érdeklődik a kolléga, arra nem kapunk magyarázatot – az átlagember többnyire a parlamenti közvetítések alkalmával látja, hallja a képviselő asszonyt, amint kidagadt erekkel, pulykavörös ábrázattal ordít.)

Hősnőnk sarkosan fogalmaz, azt mondja, Orbán Viktor kijelentette, hogy nőügyekkel nem foglalkozik, és ez meg is látszik a politikáján. A Fideszben a nők pusztán szülőgépek, akik, ha lehet, másba ne is szóljanak bele. „A Fidesz szellemisége valahol a feudalizmus és a XIX. század között mozog” – összegez Tímea asszony, s hogy ezt jobban el tudjuk képzelni, cizellálja a képet: „Orbán Viktor a férfiöltözőszagban érzi jól magát, döglött disznókkal birkózva. Ez le is ír mindent a politikájáról.”

Bennem valamiért egy három évvel ezelőtti tüntetés képe él, amelyen haragos tekintetű, fehér sapkás demokrata lányok, asszonyok tiltakoznak a lelketlen Orbán-kormány ellen. Egymásba kapaszkodnak a gyöngébbik nem elnyomottjai: Szabó Tímea, Szél Bernadett, Vadai Ágnes, Bangóné Borbély Ildikó… Pár hete Sándor Erzsi hírlapíró fakadt ki a Népszavában: „A NER-ben csak olyan nőnek jut esély, aki elfogadja a férfiak játékszabályát, megfelel Kövér László nőideáljának, nincsenek önálló gondolatai, és nem látszik. A NER-nők ilyenek.” Erzsike minap a Facebookon is jelentkezett. Tudósítását csorbítatlanul adom közre: „Amióta Varga Judit megnyugtatott, hogy tiszta, demokratikus és szabad lesz a választás, egész besz…rtam.”

Meghallja-e valaki e védtelen asszonyok sikolyát?

Borítókép: Szabó Tímea (Fotó: MTI/Kovács Attila)