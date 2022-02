„A disznóvágás, a lángos és a puncsminyon mellett szinte észrevétlenül lett kampányfogás a gyerek a miniszterelnök Facebook-oldalán” – kezdi a HVG.hu a tudósítását. Miről is? Arról, hogy Rúzsa Magdi énekesnő hármas ikreknek adott életet? Dehogy. Az csak aprócska szelete a tudósításnak. A portál számára a hír – a lényeg –, ami az írás címe is: Orbán Viktor kampányszlogent csinált Rúzsa Magdi hármas ikreiből. A HVG szándéka szerint a mondat első fele, a kampányszlogen a lényeg, nem a három jövevény. Ezt sugallják a folytatásban is: „Minél több a gyermek, annál nagyobb a boldogság – csapta le a magas labdát a miniszterelnök a Facebookon.”

Szerintem meg a lényeg, az igazi hír, hogy Orbán Viktor gratulált Rúzsa Magdinak. Magyarország miniszterelnöke a főszereplőnek, a háromgyermekes magyar énekesnőnek.

Árokásóéknak az egészből az jött le, hogy a kormányfő „lecsapta a labdát”. Ehhez egy kis hátteret is kapunk: „Orbán Viktor néhány napja egy úgynevezett családlátogatáson tett egyenlőségjelet a boldogság és a gyerekek száma között. Most pedig Rúzsa Magdi szülésének a hírére csapott le gátlástalanul.” (Ízlelgessük a szóhasználatot: „csapott le gátlástalanul”!)

Aki netán még ezek után sincs rossz véleménnyel a kormányfőről, az azt is megtudhatja, Orbán Viktor szerint nincs az a karrier és az a pénz, ami később ne lenne elérhető. Ha viszont nincs gyerek, nincs jövő. „Semmi nem számít – mondta –, csak hogy van-e gyerek és mennyi. Nem érdekes, mekkora a ház, az autó, egy dolog számít, van-e gyerek és egészséges-e. Minél több, annál jobb.”

Ja, hogy ez már „kampányfogás”?

