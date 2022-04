A show folytatódik

Bojkottálja az Országgyűlés alakuló ülését a Momentum, közölte sajtótájékoztatóján Fekete-Győr András, a párt frissen megválasztott frakcióvezetője. Mégse mindegy, milyen egy parlamenti újonc belépője, ez biztosan nagyot fog szólni. Meg, gondolom, a párthagyományok is ezt diktálják: megvétózni, lerombolni, bojkottálni, elkaszálni, balhét gerjeszteni, provokálni… Nyilván a szavazók is ezt várják tőlük. Azóta, hogy a kétségbeejtő ember 3,39 százalékkal tökutolsó lett a baloldali miniszterelnökjelölt-show-ban, állapota tovább romlott. Most azt mondja: a választás unfair módon zajlott le.

(Érdekes, az EBESZ-megfigyelőknek tetszett.) Az a mondata is nagyot szólt, hogy „a Momentum feladatának tekinti, hogy tisztességet, becsületet és erőt vigyen a parlamentbe”. (Tényleg ezt mondta, azóta is röhögök.) Fekete-Győrtől sosem álltak távol az orvosért kiáltó szózatok, sőt munkásságát kifejezetten erre építi. Pár hónapja például azt írta, a baloldalnak nemcsak sima többségre, de kétharmados győzelemre is esélye van. Ráadásul a Momentum királycsináló lehet, eldöntheti, kit emel trónra stb.

Azon már nem is csodálkozik az ember, hogy Fekete-Győr példaértékűnek tartja Hadházy Ákos eddigi munkásságát, pártja az általa fémjelzett politizálást szeretné fölerősíteni a következő ciklusban. Maga Hadházy is hozzászólt a bojkott tervéhez: – Ameddig nincsenek garanciák arra, hogy az ellenzék elvégezhesse a feladatát, nem szabad részt venni a klasszikus parlamenti munkában – magyarázta a lófallosz-plakátos.

Fegyőr, Hadházy, Momentum – mi csak egy kávét kérünk. Sok habbal.

Borítókép: Fekete-Győr András (Fotó: MTI/Soós Lajos)