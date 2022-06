Egy rászoruló

Olvasom, hogy az Országgyűlés költségvetési bizottságának élére kinevezett MSZP-s Vajda Zoltán korábban uniós pénzekkel trükközött; saját cégének igényelt több mint hárommillió forintot egy angoltanfolyam-pályázatra úgy, hogy magát is rátette a listára. Holott előzőleg évekig élt Amerikában és Angliában, felsőfokon beszélte a nyelvet, sőt egy egyetemen angolul oktatott.

A Kertváros éjjel-nappal Facebook-oldala korábban arról írt, hogy hősünk az általa leszólt csok lehetőségével is élt. „Saját magát is szembeköpte, amikor felvette a csokot, emellett állami segítséggel vásárolt nagycsaládos autót is (ehhez két és fél millió forint vissza nem térítendő támogatást kapott). Pedig előtte azt harsogta: »az állam csak a valóban rászorulókat támogassa, azokat, akik képtelenek önerejükből elfogadható, biztonságos lakhatáshoz jutni és azt fenntartani«. Vajda Zoltán vagyonnyilatkozata alapján minden, csak nem rászoruló” – írta a portál, csatolva az ellenzéki erkölcsbajnok vagyonnyilatkozatát. Aki ezek után azt gondolja, hogy Vajda zavarba jött, téved. „Az igényléskor szerencsére nem kértek Fidesz-párttagsági igazolványt – szellemeskedett a tenyérbemászó ember. – Mindegyik segítséget ezúton is szeretném megköszönni a magyar adófizetőknek, illetve örömmel nyugtázom, hogy legalább ezen összegeket nem lopta el a fideszes hatalom.”

Vajda régóta gátlástalan zsivány hírében áll, a 2018-as választásokra készülvén annyi hamis név szerepelt az ajánlólistáján, hogy nélkülük nem is lett volna elegendő támogatása. Ennek dacára megszüntették ellene a büntetőeljárást, ugyanis levegőért kapkodva kijelentette: nem tudott a disznóságokról. „Hallatlan!”

Borítókép: Vajda Zoltán (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)