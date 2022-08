Epebántalmak

Három évtizede őrzi, konzerválja a szabad demokraták szellemiségét. Azt a tenyérbe mászó, provokatív arroganciát, amely a rendszerváltás óta kiszellőztethetetlenül beleitta magát a magyar közéletbe. (Miközben magát a pártot hál’ Istennek már kivitte a parlamenti huzat.) A haragvó asszonyka krónikus epebántalmairól minap a Hírklikk hasábjain győződhettünk meg. Azt nehezményezte, hogy Orbán Viktor nem volt itthon augusztus 20-án. Volt képe kihagyni a tűzijátékot… Ész megáll! „Azért nem jött haza, mert be volt tojva – magyarázza a diagnózist Mária főnővér, ceremóniamester, aki még azt is tudni véli, hogy a miniszterelnök mindentől fél. „Még a tengerbe is golyóálló mellényben ment be – frappíroz a riporternek. – A diktátorok a leggyávább emberek, mindentől félnek, még a saját árnyékuktól is. Ugyanilyen volt a Rákosi is…” (Utóbbiról talán még a kedves papától, Vásárhelyi Miklóstól értesülhetett – ő volt az, aki, kiujjongván magát Mussolini fasisztái közt, utóbb Rákosi Mátyás ájult híve lett.)