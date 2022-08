Zaccból mér?

Pulai András humorista a tavaszi választások előtt is könnyesre nevettetett bennünket. Április harmadikán, az elsöprő kormánypárti siker előestéjén azzal állt a nyilvánosság elé, hogy „zárul az olló, az ellenzék aktivitása magas, a Fidesz-szavazóknál elbizonytalanodás tapasztalható”. Mindösszesen tizenhét százalékot tévedett. (Három héttel később még erre is rátett egy lapáttal a hülyéje: „Ha ma mérnénk, simán lehet, hogy az jönne ki, a Fidesz kommunikációja nem működik.” Gondolom, a választás előtt meg után zárt az olló, csak éppen április harmadikán nyílt ki… „Pulai zaccból is tud mérni” – állítja egy olvasó.)

Amatőr hibákat követnek el Orbánék, magyarázta a Mélyvízben Pulai nevettető, példaként a Hegedüs Zsuzsával történt minapi levélváltást említette. „Nyilván arra készülnek, hogy a fellegek elvonulásával rendezik soraikat, mint ilyen esetekben mindig, de jelenleg teljes olvadás van.”

Hogyne. Az olvadás mértékegysége vasárnap egy Buda-fok volt.

Borítókép: Pulai András (Forrás: Facebook)