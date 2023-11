Házhoz is megy

Népgyűlést szervezett Csepelre a minap Jakab Péter, a Nép Pártján felekezet alapítóembere. Az esemény nem járt útlezárással, forgalomeltereléssel – nagyjából futballcsapatnyi (kispadosokat nem számolva) érdeklődő verődött össze a munkáskerületben, egy részük a sajtótól jött. A PestiSrácok munkatársa meg is kérdezte Jakabot, hogy hol van a nép, akinek a pártján állnak, mire azt a választ kapta: otthon maradtak, mert félnek a hatalom retorziójától. – De semmi baj, ha nem mernek eljönni, házhoz is megyünk – magyarázta a Jobbik hajdani felszámolóbiztosa, aki szerint egyébként sem a mennyiség, hanem a minőség a fontos. (Ez a kis mozzanat is helyet kaphatna abban az elmegyógyászati Jakab-portréban, amit – a futóbolondkór feltérképezésére – talán majd megír valaki az űzött tekintetű néptribun viselt dolgairól.)