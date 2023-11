Mi, alattvalók

„A magyar történelmi mentalitásban benne van, hogy mindig ott egy nagy, külső ellenség, aki ellen védekeznünk kell: törökök, Habsburgok, Trianon és az antant, aztán az oroszok. Ebbe az alapállásba, alapélménybe tökéletesen belefér, hogy ha az oroszok már elmentek, akkor Brüsszel az új Moszkva. Ez természetesnek hat egy magyar ember lelkivilágának, miközben persze egy nagy baromság […]”.

Fentieket a Hírklikknek nyilatkozó Síklaki István szociálpszichológustól idéztem, aki a Fidesz szombati tisztújító kongresszusán elhangzott Orbán-beszéd elemzése kapcsán jutott el e cikornyás baromságig. (Régi megmondóembere a portálnak Síklaki Pisti; évek óta itt zsong, jajong, busong s ont monoton bút konokon.) Most azt fejtegeti, hogy nincs jelentősége a miniszterelnök öndicséretdömpingjének, mert az csak önmagának és a Fidesz-tábornak szólt. Szerinte Orbán Viktor egy alternatív valóságot épített föl, mely a médiájának és az őt rendszeresen megválasztó, alattvalói mentalitású tömegnek köszönhetően működik is.

Megtudjuk, a hatalom birtokosai ördögi kört hoztak létre, a tömeg pedig azt hiszi, minden felelősség a politikusoké, cserébe viszont engedelmeskednünk kell a vezérnek.

Elvégre alattvalók vagyunk. Síklaki lelkész a jövőt is borúsnak látja. Azt mondja, szuverenitásunkat már elveszítettük, most épp az oroszok, sőt már a kínaiak felé. – Rabszolgamunkára telepítjük a kínai akkumulátorgyárakat – kesereg. – Fejlődésünk még a türk diktatúrákhoz képest is egészen tragikusan ferde. Orosz rabszolgák vagyunk, egy harmadik világbeli gazdasági és minden egyéb mentalitás jellemez bennünket. Kár, hogy Síklaki lélekbúvár lent rekedt a marxizmus iszapjában.

