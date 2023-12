Újpest gólgyárosa

Száz éve született Szusza Ferenc stadionnévadó, labdarúgó-gólgyáros, Újpest büszkesége, futball-legenda. Noha őt nem sorolták a szoros értelemben vett Aranycsapat legendás tagjai közé (ez is jelzi a magyar labdarúgás akkori színvonalát), szinte ontotta a gólokat: 462 meccsen 393-at; huszonnégy válogatottsága során tizennyolcszor talált a hálóba. A „kétlábas” Szusza a támadósor valamennyi posztján megállta a helyét, legtöbbször jobbösszekötőt játszott. Edzőként, szakvezetőként sem vallott szégyent, rövid ideig a spanyol Betist is irányította. Még életében, 2003-ban róla nevezték el a lila-fehér klub felújított Megyeri úti stadionját. (Ide most valami szép illenék a százesztendős legenda emlékezetére, de „újpesti széppel” most nem szolgálhatok. A nagy múltú lila-fehér csapat lassan már egy évtizede csak szenved, vergődik, az új Szuszáját keresi.)