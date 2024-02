Kákán a csomót

„Sopronbánfalvára menekült a kormány a svédek elől, miközben Budapesten is lett volna meló. Például el kellett volna menni a rendkívüli parlamenti ülésre, és szavazni Svédország régóta húzódó NATO-csatlakozásáról” – háborog a Hírklikken Föld S. Péter, a kormány fogadatlan ceremóniamestere, amiért a kabinet a nyugat-magyarországi településen tartott kihelyezett ülést a minap. (Szólásra emelkedett közösségi oldalán a mindig jól értesült Juszt László is: „Csak mint tényt közlöm, a Szálasi kormány onnan 7,7 km-re tartotta utolsó »kihelyezett« ülését Brennbergbányán.” Gondolom, Olaf Scholznak is beszólt már a lekevert riporter, amiért a német törvényhozás ugyanott, a berlini Reichstag­ban ülésezik, ahol annakidején a Führer…)

A kesergés oka, hogy a parlament rendkívüli ülése a kormánypárti képviselők távollétében határozatképtelenné lett. (Megjegyzem, az ülést kezdeményező ellenzékiek közül is többen távolmaradtak.) ­Emiatt – mint Föld S. írja – „a svédek továbbra is várhatják, hogy a magyar országgyűlés mikor méltóztatik ratifikálni a csatlakozási megállapodást, pedig itt lett volna lehetőség, hogy Orbán kormánya valamit javítson az eddigi penetráns, elégtelenektől hemzsegő bizonyítványán.”

Erősen féloldalasnak érzem a bizonyítványkiállításra vállalkozó hírklikkes ember füstölgését. A ratifikálásra váró svédekről például egy megveszekedett jelzőt sem ír – holott épp az ő sokéves magyargyűlölettől fröcsögő arroganciájuk érdemelné meg a „penetráns, elégtelenektől hemzsegő bizonyítványt”. Ebből kiindulva – költői óhaj – akár rá is ébredne Föld S., miért nem lelkesek annyira a nemzetükre fölesküdött kormánypárti képviselők.

Borítókép: Föld S. Péter (Forrás: YouTube)