Egy rövidlátnok

Hogy maradandónak ígérkezik az újabb békemenet, az onnan is tudható, hogy a túloldalon már most elkezdték ekézni a margitszigeti találkozót. Szentpéteri Nagy Richard elemző és humanista például ilyeneket mondott a Hírklikknek: – Már nemcsak háborúról, de világháborúról, sőt, atomháborúról is szövegelnek. Ezt pedig a békemenet tagjai, ha a főnök azt akarja, még el is hiszik.

Emberünk szerint azonban nem úgy néz ki, hogy világháború lesz. Ugyan már. A háborús pszichózis gerjesztése 2022-ben még segített Orbánnak („Putyin megnyerte neki a választást”), de most már ezt eljátszotta. Szentpéteri úgy véli, az emberek nem azért fognak elmenni el a békemenetre, hogy megvédjék a békét, meg hogy üzenjenek az unió vezetőinek, hanem azért, hogy kifejezzék feltétlen szeretetüket a Fidesz és annak vezére iránt. (Richard látnoknak talán erősebb szemüveget kellene használnia – bár a mostani lencséje is egy békebeli szódásüveg aljára emlékeztet, csak nincs rajta, hogy „Szikvízgyár”.)

Hogy ütősebb legyen a demagógia, a riporter is besegít. – Ebben az egész háborús történetben valóban Orbán a „békegalamb”, ahogy ő állítja be magát, vagy valójában egy háborús héja? – Persze, hogy háborús héja. Amikor kitalálták, hogy inkább ez a „háborúzós” szöveg fog menni ezen a választáson is, akkor Magyar Péter még nem volt akkora jelenség. Most annyira messze vannak a magyar közvéleménytől, hogy észre sem veszik, az embereket jelenleg nem a háború érdekli elsősorban, hanem Magyar Péter, az akkumulátorgyárak, Kína.

Nocsak! Az embereket nem a háború érdekli?

Én ezt Richard elemző pszichiátriai kórlapjára is föltenném.