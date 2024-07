Egy minapi hír szerint a Fővárosi Törvényszék a megismételt másodfokú eljárásban bizonyítottnak látta: Lackner Csaba kispesti exszocialista önkormányzati képviselő kábítószert fogyasztott egy ominózus jelenetet megelőzően; ugyanakkor Dódity Gabriella, a Fidesz–KDNP szintén XIX. kerületi politikusa nem követett el rágalmazást, amikor erről írt egy Facebook-kommentben. Jó memóriával rendelkezők talán még emlékeznek: a 2019-es önkormányzati választások kampánya során a Hír TV és a Magyar Nemzet hozta nyilvánosságra azokat a felvételeket, amelyeken Lackner önfeledt szippantások közepette kérkedve számol be a saját korrupciós szokásairól. „Aki az önkormányzati politikában nem keresi meg az évi százmillió forintot, az hülye.” Ő (aki nem hülye) havi másfél millió forintot szokott kasszírozni. Ezt a történetet örökítette meg bejegyzésében („fehér poros orr, kihúzott csíkok”) az emiatt beperelt fideszes képviselő asszony. Beszédes részlet, hogy noha a szocialista párt az ügy miatt kizárta soraiból a korrupcióival hőbörgő Lacknert, a gátlástalan füvész közölte, esze ágában sincs visszaadni képviselői megbízatását. Még mit nem? Ő „tiszteletben tartja a választók akaratát”.

A történetben nem is maga a cselekmény a felháborító (az adófizetők pénzének lenyúlásával kérkedő „népképviselő” bepereli az ügyéről beszámoló politikust), sokkal inkább az, hogy a tenyérbemászó ember még most, öt esztendővel bekokszolt videómonológjának elhangzása után sem került tömlöcbe. Ugyan már! Vidáman szlalomozik a jogi kiskapuk között. (A mostani ítélet után is derűsen fellebbezett.) A szemünkbe röhög.