Tojászáporok kísérték

Demszky a rendszerváltás előtt ellenálló volt. Most is az. Most speciel annak áll ellent, hogy nyilvánosság előtt számot adjon végre arról a rengeteg zsiványságról, amit pártjával a városházi évek alatt elkövetett. Akárhány sáros ügy kerül is elő az akkori időkből, az ő neve egyikben sem szerepelt. (Lehet, hogy mindig épp nászúton volt…)

Kis színes. Demszky is tagja volt annak a maoista körnek, amely 1972-ben a tanácskommün évfordulóján vörös kokárdás tüntetést szervezett a fővárosban, válaszul arra a március 15-i forradalmi megmozdulásra, amely után kilencven embert börtönözött be a kádári demokrácia. Akkor volt ám igazi sajtószabadság – csak nem írhattak róla az újságok.