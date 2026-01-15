Csillag-hidak

idezojelek
Ahhoz képest, hogy Magyar Péter már hadba lépésekor kijelentette…

Pilhál György avatarja
Pilhál György
magyar péterklubrádiólendvai ildikócsillag istván 2026. 01. 15.
Ahhoz képest, hogy Magyar Péter már hadba lépésekor kijelentette, nincs szüksége az óbaloldal embereire (pláne a negyvenöt fölöttiekre), szinte nincs nap, hogy ne szólalna meg az ellenzéki sajtóban egy-két leharcolt, körberöhögött figura az MSZP–SZDSZ-érából. Hogy mit szól a kéretlen humoristákhoz a trónra spekuláló Tiszabrigád-vezető, nem tudjuk – mi mindenesetre jót derülünk a ványadt attrakciókon. 

A minapi kunsztot Csillag István, a szabad demokraták korrupciós botrány miatt elzavart gazdasági minisztere mutatta be a Klubrádió Reggeli személy című műsorában.

A nyugalmazott zsivány azt javasolta: hatalomra kerülése után a Tiszának el kell koboznia a magántulajdonban lévő javakat, ingatlanokat, a gyárakat pedig lefoglalni. „Felelős őrzésbe lehet venni nagyon sok mindent, ami nem azért és nem abba az irányba működik, ahova kellene tartania.” Konkrétumról is kérdezett: „Hány teljesen felesleges híd épült itt?”
Én speciel háromról tudok. Mindhármat Csillag István próbálta felállítani még országlása során – igaz, egyikből sem lett semmi, hál’ Istennek! 

Kiderült ugyanis, hogy a megvásárolt NDK-gyártmányú vas­elemek hídépítésre alkalmatlanok, talán a MÉH-átvevőhelyeknél lehet hasznosítani, ócskavas árban.

A blamázs után Csillagék gáláns közleményt adtak ki: bárki elviheti a hervadt vasdarabokat, az nem minősül lopásnak. Csillag plusz. Emberünk nemrég azon merengett: gondoljuk csak el, hány tál levesre futotta volna a nemzetnek az eucharisztikus világkongresszus, a Puskás stadion meccsei vagy a békemenet költségeiből? Ez már Lendvai Ildikó lélegeztetőgépes sikolyát is előzte.

Huth Gergely avatarja
Huth Gergely
idezojelekbrüsszel

Széles szövetség a magyar úton

Novák Miklós avatarja
Novák Miklós
idezojelekgravitáció

Fradi-gravitáció: az erő, amivel más is szakítana

Szőcs László avatarja
Szőcs László
idezojelekeurópai unió

Nem lóverseny az euróbevezetés

Sitkei Levente avatarja
Sitkei Levente
idezojelekamerika

A világtörténelem nagy bunkósbotja

