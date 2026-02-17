idezojelek
Tollhegyen

Kaján masiniszta

Ha tehetnéd, már fékeznél, de nem lehet, az idő, ez a kaján masiniszta nem hallgat rád, egyre csak robog.

Pilhál György avatarja
Pilhál György
Cikk kép: undefined
móra ferencidőöregedés 2026. 02. 17. 4:59
0

Nem azzal van a gond, hogy megy az idő, hanem, hogy egyre sebesebben megy. Mint amikor a vonat kiindul az állomásról. Először lomhán gurul, majd amikor elhagyja az állomást, a város utolsó házait, meglódul, egyre vadabbul zakatol, száguld… Eleinte még élvezed a robogást, sőt a lehúzott ablaknál magad buzdítod a masinisztát: gyerünk, gyerünk! Aztán belefáradsz a száguldásba, álomba ringat a zakatolás, s mire fölébredsz, már nem is annyira izgalmas a sebesség. Ha tehetnéd, már fékeznél, de nem lehet, az idő, ez a kaján masiniszta nem hallgat rád, egyre csak robog.

Az öregedés, a rohanó idő nem hagyja békén a képzeletet. Kit ne foglalkoztatna? Móra Ferenc azt írja valahol, hogy az ember akkor öregszik meg, amikor mosolyog azon, amin valaha sírt, és nevet azon, amin valamikor a fogát csikorgatta. Biztosan így van, de azért lássuk be, a világ ezernyi problémája közül a szárnyszegett öregek sorsánál szívszorítóbb kevés akad. Az ő bánatuk, hogy velük már senki sem akar beszélgetni, őket már senki sem szólítja meg. Vagy ha mégis, válaszukra már nem kíváncsi senki. Egy amerikai pszichológus azt írja, hogy az öregség ellen nincs „gyógyszer”: egyetlen védekezés a kultúra. Úgy érti, az öregember a mindennapos létezéshez szükséges erőfeszítésen túl kísérelje meg, hogy mindennap mozgósítson az életrendjében és a tudatában egy-két szuszra való érdeklődést „magasabb tünemények” – olvasmány, művészet, zene – iránt. Igaz, ez sem fiatalít, de legalább megtölti a fásuló életet pillanatnyi feszültséggel.

Ilyesmin morfondírozom minap, hogy átbillentem a hetvenhatodikon. Aztán nagyot sóhajtva elcsoszogtam a számítógéphez betűt vetni.

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Fricz Tamás avatarja
Fricz Tamás
idezojelekgyűlöletpolitika

Az ellenzék kampánya undorító

Ambrus-Jobbágyi Zsófia avatarja
Ambrus-Jobbágyi Zsófia
idezojelekmoralizálás

Veiszer Alinda szelektív érzékenysége

Jeszenszky Zsolt avatarja
Jeszenszky Zsolt
idezojelekEurópa

Százéves terv Európa elpusztítására

Borbély Zsolt Attila avatarja
Borbély Zsolt Attila
idezojelekpropaganda

Önsorsrontás Székelyföldön

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Szőcs László
idezojelekdonald trump

Aranykor Amerikával

Szőcs László avatarja

Hazánk messze a népességarányos vagy gazdasági súlya felett nyom a latba a világpolitikában.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu