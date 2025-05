Felveszik a harcot a gonorrhea ellen, indul az oltási kampány

A vakcináláshoz egy már létező, 4CMenB néven ismert oltóanyagot használnak majd, amelyet korábban már az agyhártyagyulladást és a vérmérgezést okozó meningococcus-B baktérium ellen is alkalmaztak kisgyerekeknél 8 és 16 hetes, majd egyéves korban. A brit kormány mellett működő független oltásügyi és immunizációs vegyesbizottság (Joint Committee on Vaccination and Immunisation, JCVI) ugyanakkor kiemelte, hogy a kutatások szerint a vakcinának csak 32,7-42 százalékos hatékonysági rátája van a gonorrhea ellen.