A viktoriánus szélhámosnő, aki egy egész szigetet csapott be

Egy szélhámos születése

Annie Gordon Baillie 1848 februárjában született Peterheadben, egy skót halászkikötőben. Törvénytelen és írástudatlan lányként nőtt fel, de kivételes szépsége és karizmája révén hamar megtanulta, hogyan használja ki a társadalmi előítéleteket. Húszas éveire már boltosokat csapott be, és olyan árukra vett fel hitelt, amelyeket sosem szándékozott visszafizetni. 1872-ben kilenc hónap börtönre ítélték csalás miatt, de ez csak a kezdet volt.

Annie Gordon Baillie fiatalon a szépségét is kihasználta áldozatai megtévesztéséhez Fotó: BBC

A jótékonyság álarca mögött

Az 1870-es években Annie ambiciózusabb lett. Áljótékonysági szervezetet alapított, amelynek célja egy protestáns lányiskola létrehozása volt Rómában – a katolikus hit szívében. Az adományok özönlöttek, de az iskola sosem épült meg. Annie továbbra is különböző álneveken keresztül csapta be áldozatait, és még a királyi haditengerészet admirálisát is átverte, aki a szélhámosnő hálójába került.

Skye sziget lakóinak megtévesztése

1884 novemberében Annie megjelent Skye szigetén, "díszes ruhákban és ékszerekben", és gazdag irodalmár hölgynek adta ki magát, aki regényt ír a kisbirtokosok nehéz helyzetéről. A Crofters-háború idején, amikor a bérlő gazdák és a földbirtokosok között feszült volt a helyzet, Annie kihasználta a szigetlakók kétségbeesését.

Az 1880-as években kiéleződött a helyzet a bérlő gazdák és a nagybirtokosok között Fotó: Daily Record

Azt ígérte, hogy 1000 kisgazdát költöztet át az ausztrál mocsárvidékre, ahol új életet kezdhetnek. Azonban a földterület sosem volt biztosított, és Annie eltűnt a pénzzel.

Lesújt az igazságszolgáltatás ökle

Annie tevékenysége felkeltette a Scotland Yard figyelmét, és 1888-ban letartóztatták. Öt év börtönbüntetésre ítélték boltosok megkárosításáért, de a csalásokban érintett pénzösszeg jóval kevesebb volt, mint amit az évek során tisztességtelen úton szerzett.

Annie Gordon Baillie élete az 1880-as évektől rosszra fordult, többször is lecsukták Fotó: Wikimedia Commons

Szabadulása után hamarosan visszakerült a börtönbe különböző festmények ellopásáért. Később New Yorkba emigrált, ahol 1902-ben csavargásért dologházba zárták. Ezután nyomtalanul eltűnt – írta a BBC.com.

Az örökség és a tanulság

Annie Gordon Baillie története rávilágít arra, hogy a viktoriánus korban a jótékonyság és a társadalmi felemelkedés álarca mögött is rejtőzhettek sötét szándékok. Annie története figyelmeztetés arra, hogy a látszat gyakran csal, és hogy a történelem során mindig is voltak olyanok, akik a társadalmi rendszerek gyengeségeit kihasználva próbáltak meg előnyhöz jutni.

További történelmi témájú cikkeket a Múlt-kor történelmi magazin weboldalán olvashatnak.