Jön a nyár első teliholdja, de nem ezért lesz igazán különleges

Az Ng24 azt írja, ma este látványos, a Hold színeit jól megmutató fotósorozatot készíthetünk az égi kísérő felbukkanásáról. A holdkelte ideje egyébként a keleti határainknál pontosan 21.20 perckor történik meg, Budapesten 21.32-kor, míg nyugaton nem sokkal később, 21.41-kor. Azt is tudni lehet már, hogy a Hold délkeleten bukkan majd fel, és egész éjjel nagyon alacsonyan jár majd, még a 15 fokos maximális magasságot sem éri el. Ez azt jelenti, hogy aki a Holdat is szereti és a fotózni is szeret, akár egész éjjel készíthet olyan fotókat, ahol az égitest a tájképbe illesztve jelenik meg.