kubai rakétaválságnukleáris fenyegetésMúlt-kortengeralattjárótorpedóhidegháborúHruscsovJohn F. Kennedy

A kubai rakétaválság a titkosítás alól feloldott haditengerészeti iratok tükrében

A kubai rakétaválság új kutatási eredményei a titkosítás alól frissen feloldott dokumentumokra és szovjet haditengerészeti jegyzőkönyvekre épülnek. A levéltári anyagok részletesen rekonstruálják, hogyan került egy szovjet tengeralattjáró a Karib-tenger mélyén olyan döntési helyzetbe, ahol a fizikai kimerültség, az információhiány és a félreértett katonai jelzések együtt sodorták a világot a nukleáris eszkaláció szélére.

Múlt-kor
Forrás: Múlt-kor2026. 02. 20. 15:53
Festmény a felszínre emelkedett B-59 jelű szovjet tengeralattjáróról Fotó: U.S. Navy
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A kubai rakétaválság és a B–59 küldetése

A szovjet B–59 dízel-elektromos tengeralattjáró a karibi térségbe érkezett a válság csúcspontján. A fedélzeten egy T–5 típusú nukleáris torpedó is készenlétben állt. A fegyver bevetése nem elméleti lehetőség volt, hanem valós harcászati opció. 

Amerikai romboló kísér egy Kuba felé tartó teherhajót a rakétaválság napjaiban. Fotó: U.S. Navy

A frissen hozzáférhető jegyzőkönyvek és visszaemlékezések alapján a legénység tisztában volt a fegyver jelentőségével és esetleges bevetésének következményeivel.

Hőség, szén-dioxid és döntéshozatal

A titkosítás alól frissen feloldott dokumentumok szerint a tengeralattjáró fedélzetén extrém körülmények uralkodtak. A hőmérséklet tartósan 45–50 Celsius-fok körül mozgott, a páratartalom megközelítette a telítettséget, a szén-dioxid-szint pedig többszörösen meghaladta a megengedett értéket. 

A B-59 a felszínen. Fotó: Wikimedia Commons

A legénység fizikailag kimerült, alváshiányos állapotban szolgált. 

A tisztek messze nem ideális környezetben mérlegelték a lehetőségeiket. A hőség, az oxigénhiány és a feszültség jelentősen gyöngítette az ítélőképességet.

A kommunikációs vákuum

A kubai rakétaválság tengeralattjárós epizódja információs válságként is értelmezhető. A merülésben működő tengeralattjáró rádiókapcsolata erősen korlátozott volt. A legénység nem kapott naprakész képet a diplomáciai fejleményekről. 

Kennedy elnök és Robert McNamara védelmi miniszter. Az elnök nem engedett a héjáknak. Fotó: JFK Library

A fedélzeten szolgálók nem tudták, milyen döntések születnek Moszkvában vagy Washingtonban. A stratégiai szint és a taktikai valóság között szakadék nyílt.

A félreértett jelzés a tenger alatt

Az amerikai haditengerészet kis hatóerejű, jelző célú mélységi tölteteket alkalmazott a szovjet tengeralattjárók felszínre kényszerítésére. Az amerikai fél ezeket figyelmeztetésnek szánta. A szovjet jegyzőkönyvek azonban azt mutatják, hogy a robbanásokat éles támadásként azonosították. Ugyanaz az esemény két eltérő katonai értelmezési rendszerben két különböző jelentést hordozott. A kubai rakétaválság egyik legkritikusabb pillanata ebből a félreértésből bontakozott ki.

A legveszélyesebb nap

Mivel a B–59 tengeralattjáró parancsnoksága támadásként értelmezte az amerikai manővert, ami az amerikaiak szándéka szerint csak a felszínre kényszerítette volna a tengeralattjárókat, a szovjetek a válaszcsapás mellett döntöttek. A nukleáris torpedó alkalmazásához több fedélzeti vezető egyetértése kellett. 

Szovjet T–5 nukleáris torpedó múzeumi példánya. Fotó: Art of War

A döntés nem egyetlen ember kezében összpontosult. 

A parancsnok és a politikai tiszt támogatta az ellentámadást, és ez más helyzetben elegendő lett volna a nukleáris torpedó kilövéséhez, 

de szerencsére fedélzeten tartózkodott Vaszilij Arhipov, a flottilla parancsnokhelyettese is. Így a kapitány (Szavickij) és a politikai tiszt (Maszlennyikov) mellé az ő beleegyezése is szükségessé vált Arhipov azonban nem engedélyezte a válaszcsapást. A többlépcsős döntési mechanizmus ebben a helyzetben fékként működött. A torpedó nem hagyta el az indítócsövet.

Az altengernagyként nyugalomba vonult orosz tengerésztiszt, Vaszilij Alekszandrovics Arhipov, aki megmentette a világot egy nukleáris katasztrófától. Fotó: Ria/Novosti

A válság egyik legkritikusabb napján, 1962. október 27-én a tengeralattjáró elszigetelten működött a blokádgyűrűn belül. A felszínen amerikai hadihajók manővereztek, a mélyben a B–59 parancsnoksága próbálta értékelni a helyzetet. A fedélzeten nem látták a teljes képet. A döntés mégis helyben született meg. 

További történelmi témájú cikkeket a Múlt-kor történelmi magazin weboldalán olvashatnak.



 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelek444

Amikor szembejön a valóság

Bayer Zsolt avatarja

Cím a reinkarnálódott Szabad Nép, a 444 címlapjáról: „A Viktor mondta, hogy a kevésből nincs mit adni”

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.