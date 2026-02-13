Rendkívüli

A világ legcsendesebb szobájában a szívdobogásunk is elviselhetetlen

Egyetlen ember sem volt képes hatvan percnél többet elviselni a vákuumszerű csendben; a jelenlegi rekord 55 perc.

Bíró Zoltán István
2026. 02. 13. 14:10
Képünk illusztráció Forrás: Nano Banana Pro
Aki néhány percnél tovább marad, elkezdi hallani a gyomrát, a szívdobogását, a lélegzetét, és mindkét füléből mély hangú zümmögést érzékel. Az elszigetelt kamrát hat réteg beton és acél veszi körül, ami nemcsak blokkolja a külvilág hangjait, hanem a belső üvegszálas, speciális hangelnyelő tüskék rögtön el is tüntetik a sajátjainkat, mielőtt még visszhangozhatnának: a világ legcsendesebb szobájában a szívdobogásunk is elviselhetetlen.

A Microsoft redmondi központjában, Washington államban található a 2015-ben épített különös helyiség. Visszhangmentes csendszobának nevezik, amely teljesen elnyeli a hangokat, ahelyett, hogy visszaverné azokat. Egy taps másodpercek alatt eltűnik, természetellenes csendet hagyva maga után:

az átlagos háttérzajszintet mínusz (!) 20,35 decibelnek mérik.

Ez az érték jóval az emberi hallásküszöb alatt van. A kamra a legcsendesebb, ellenőrzött környezet, amelyet valaha tudományos és akusztikai tesztelési célokra építettek a Guinness Rekordok Könyve szerint.

A háttérzaj olyan alacsony, hogy megközelíti azt, amit a matematikusok a csend elméleti határának neveznek. Közel van a hang abszolút nulla pontjához, egy olyan ponthoz, amelyen túl szinte semmi sem mérhető. Ennél csendesebb környezet csak a vákuumban lenne, mivel abban közeg hiányában a hang egyáltalán nem tud terjedni.

Mire jó ez?

A visszhangmentes kamrákat a termékek hangjának nagy pontosságú tesztelésére használják. Többek között a Microsoft is így vizsgálja a mikrofonokat, fejhallgatókat és hangszórókat. A kamrák segítik a billentyűzetekből, hűtőventilátorokból és kijelzőalkatrészekből származó finom zajok elemzését is. Ilyen akusztikai környezetben tesztelik a Surface tabletek, Xbox konzolok és HoloLens headsetek hardverét, vagy például a Skype és a Cortana szoftvereket.

Ennek is van konkurenciája

Ritkábban kerül szóba, hogy a minneapolisi Orfield Laboratories még 2021-ben azt állította, megdöntötték a Microsoft rekordját –24,9 decibeles értékkel. Itt állítólag még a saját pislogásunkat is hallhatjuk. A látogatók hallják a vér áramlását az ereikben, és rövid idő után dezorientálttá válnak.

A labort a hírek szerint korábban a Harley-Davidson használta, hogy úgy tegyék halkabbá a motorjaikat, hogy közben megtartsák azok jellegzetes hangkarakterét.

Mit tanítanak a szobák a hangról?

Rávilágítanak, hogy az emberi érzékelés mennyire függ a visszavert hangoktól. A visszhangok segítenek az agynak feltérképezni a teret, megítélni a távolságokat és fenntartani az egyensúlyunkat. Ha ezek a jelzések eltűnnek, térbeli tudatosságunk elgyengül.

A felismerés nemcsak a terméktervezés szempontjából fontos, hanem a halláskárosodás, az érzékszervi feldolgozási zavarok és a szélsőséges környezetekhez való emberi alkalmazkodás megértéséhez is. Orvosi kutatásokra, repülőgépipari tesztelésekben és pszichoakusztikus vizsgálatokban is használják. A szoba feltárja azt a láthatatlan állványzatot, amelyet a hang biztosít számunkra a mindennapi életben.

A csendszobából az emberek egy felismeréssel távoznak: ha a világ hangjait eltávolítjuk, testünk kerül mindennek a középpontjába.

