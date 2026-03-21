Áttörés az emlősebészetben – radartechnológiával operálnak a debreceni klinikán

Az intézményben bemutatott Scout radarlokalizációs technika forradalmasítja a tumorok és az érintett nyirokcsomók azonosítását, minden eddiginél nagyobb pontosságot garantálva a beavatkozások során.

Az eljárás lényege, hogy

a műtétet megelőző onkológiai kezelési szakaszban egy apró, passzív jeladót ültetnek a daganatos szövetbe.

A műtét alatt a sebész egy speciális hullámhosszon működő radardetektorral keresi meg az eszközt, így milliméteres pontossággal határozható meg a tumor helye. A technológia lehetővé teszi a daganatos szövet célzott eltávolítását, miközben az ép szövetek védelme is nagyobb mértékben biztosítható.

– A technológia legfőbb előnyei közé tartozik a rendkívüli precizitás, amely lehetővé teszi, hogy a tumor helye milliméteres pontossággal meghatározható legyen. Ennek köszönhetően célzottan, kizárólag a daganatos szövetet távolítják el. A módszer emellett kíméletesebb a hagyományos eljárásoknál, mivel az ép szövetek károsodása jelentősen csökkenthető, ami gyorsabb gyógyulást és kedvezőbb esztétikai eredményt tesz lehetővé – hangsúlyozta Tóth Dezső egyetemi docens, a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Sebészeti Klinika igazgatója.

A technika gyakorlati alkalmazását két sikeres bemutatóműtéten szemléltették, a beavatkozásokat Dinya Tamás adjunktus, az emlősebészeti munkacsoport vezető tagja végezte. A bemutatón a nyíregyházi kórház sebészei is részt vettek, hogy elsajátítsák a régióban egyedülálló eljárást.

– A sebészeti klinika elkötelezett amellett, hogy a daganatos betegek ellátásában a legmodernebb, precíziós megoldásokat alkalmazza. Kiemelt célunk, hogy a legújabb technológiák minél gyorsabban és minél szélesebb körben beépüljenek a mindennapi betegellátási gyakorlatba. Meggyőződésünk, hogy az innovatív eljárások alkalmazása jelentősen növeli a beavatkozások pontosságát és a kezelések hatékonyságát. Hosszú távú célunk a daganatos betegek magas színvonalú ellátásának fenntartása mellett a folyamatos minőségi fejlesztés – tette hozzá Tóth Dezső klinikaigazgató.

A klinikán eddig mintegy tíz betegnél alkalmazták a Scout módszert, az eddigi tapasztalatok rendkívül biztatóak.

Ez a technológia új távlatokat nyit a régió onkológiai sebészetében, biztosítva a betegek számára a legmagasabb szintű ellátást.